Om hulp vragen als je angstig of verdrietig bent, kan behoorlijk lastig zijn. Je wil eigenlijk niemand lastig vallen en hebt vaak last van gevoelens van waardeloosheid. Maar om niet dieper in het dal te zakken, is het juist de kunst om wél hulp te vragen. Zo doe je dat op een laagdrempelige manier.

Probeer je allereerst te bedenken dat je vrienden je eigenlijk altijd willen helpen. Dus niemand zal vinden dat jij ‘zeurt’ als je om hulp vraagt. Een appje naar iemand van wie je houdt kan wonderen doen.

5x: dit kun je appen naar je vrienden als je angstig bent

‘Mijn zelfvertrouwen is gezonken tot ver beneden het zeepeil. Kun je me alsjeblieft helpen herinneren dat ik niet waardeloos ben?’

Humor kan helpen om het hulp vragen wat eenvoudiger te maken. En op deze manier geef je aan dat je iets nodig hebt, want niemand kan ruiken dat je graag even hulp wil. ‘Wow, het was echt een zware dag/week/maand, mag ik je er even over vertellen?’

Op deze manier drop je niet meteen je hele shitload aan problemen bij een ander, maar vraag je om toestemming. Fijn, want misschien heeft die ander ook wel een rotweek gehad en geen ruimte om jou te helpen. ‘Vandaag is een rotdag. Ik heb grappige kattenfoto’s nodig, jij nog wat in de aanbieding?’

Wederom een humoristische manier om aan te geven dat het niet echt lekker gaat en dat je hulp kan gebruiken. En daarnaast: kattenfoto’s helpen altijd, toch? ‘Hi, ik zit ergens mee. Ben benieuwd naar jouw mening’

Als je het lastig vindt om head first over je gevoelens te gaan praten, kan het helpen om het eerst rationeel aan te pakken. Als je dan aan het kletsen bent over het probleem, kan het altijd nog over je gevoelens rondom die situatie gaan.’ ‘Ik weet even niet meer wat ik moet. Kan ik je bellen?’

Vroeger, toen we nog niet de godganse dag aan het appen/mailen/smsen waren, had je misschien wel meteen gebeld. Toch kan dat nu voelen als een te grote inbreuk op iemand z’n privacy. Even vragen of je kan bellen, is dus altijd fijn. Ook omdat de ander dan weet waarom je belt en dat je hulp nodig hebt.

