Dít kun je beter niet zeggen tijdens een ruzie

Ruzie hebben we allemaal weleens met onze beste vriendin, partner of moeder. Maar door bepaalde (verwijtende) dingen te zeggen tijdens zo’n fight, kun je het alleen maar erger maken. Daarom is het verstandig om deze woorden de volgende keer in te slikken.

Een bekend gezegde is: ‘Waar twee vechten, hebben twee schuld.’ Als je het dus goed wilt maken, moet je er allebei iets aandoen om het op te lossen. Dat werkt niet door in the heat of the moment de volgende woorden te gebruiken:

Lees ook:

Voor alle girlbosses: zo lever je kritiek (zonder ruzie te krijgen)

‘Doe rustig’

Als iemand ‘doe rustig’ of ‘calm down‘ tijdens een ruzie zegt, maakt dat de ander juist negen van de tien keer alleen maar bozer. Diegene weet heus wel zelf dat hij of zij rustig moet doen, maar dit is niet het juiste moment om dat te zeggen.

‘Het valt wel mee’

Bepaal jij dat? Nee, dat bepaalt diegene zelf wel. Jullie hebben natuurlijk niet voor niets ruzie. In dat geval kun je maar beter je fout toegeven in plaats van zeggen dat het wel meevalt. Daarmee geef je de ander het gevoel dat zijn of haar mening er niet toe doet.

‘Wat jij wilt’

Dit wordt vaak gezegd als je een echte confrontatie probeert te vermijden of geen zin hebt in een discussie, maar dit geeft de ander al snel het gevoel alsof je niet om diegene of jullie relatie geeft. Wees eerlijk over wat je denkt en zeg niet dat het je niets boeit, want diep vanbinnen doet het je tóch iets.

‘Ik heb hier geen zin in’

Grote kans dat jullie allebei niet zitten te wachten op een ruzie of meningsverschil, dus vermijd deze woorden dan ook. Ten eerste loop je op deze manier weg voor je problemen en ten tweede ben je geen klein kind, dus praat het gewoon uit op een volwassen manier.

‘Dat is niet waar’

Tuurlijk kun je het ergens niet mee eens zijn of wil je je gelijk halen. Maar laat de ander toch eerst uitpraten en kom vervolgens met goede argumenten als je zegt dat iets niet waar is.

‘Je doet altijd…’

Als je een ruzie wilt oplossen, heeft het geen zin om de ander te gaan beschuldigen. Zinnen die beginnen met ‘je’ of ‘jij’ komen namelijk beschuldigend over. Je kunt je zinnen daarom beter formuleren vanuit de ik-vorm: ‘Ik voel me gekwetst’ of ‘Ik begrijp niet waarom…’ Je partner is dan eerder geneigd naar je te luisteren.

Lees ook: Door jezelf deze vraag te stellen voorkom je ruzie met je partner