Dit kun jij nú doen tegen racisme

Wie de afgelopen dagen zijn social media-kanalen opende, zou hashtags als #corona niet zijn opgevallen. Voor het eerst sinds weken. Het gaat op dit moment maar over één ding: de moord op George Floyd. Zijn moord, door een witte agent, heeft gezorgd voor rellen in heel Amerika. Maakt het dat een ver van je bed show? Nee hoor, racisme is echt, en niet alleen in Amerika. En nu ben je misschien geneigd om bij jezelf te denken ‘oh, maar ik ben geen racist’, en om dat hardop uit te spreken tegenover je naasten. Maar zeggen dat je geen racist bent, is niet genoeg. Want de urgentie om je uit te spreken tegen racisme, is er altijd. Wat je dan wél kunt doen, en hoe?

‘If you are neutral in situations of injustice you have chosen the side of the oppressor’

‘Als je neutraal bent in situaties van onrecht heb je de kant van de onderdrukker gekozen’, het is een beroemde quote van Desmond Tutu die nu opnieuw gedeeld wordt op social media. Desmond Tutu legde de quote als volgt uit: ‘Als een olifant met zijn poot op de staart van een muis staat, en jij zegt dat je neutraal bent, dan zal de muis jouw neutraliteit niet waarderen.’

White privilege

Als je een witte huid hebt, heb je heel veel privileges waar je je misschien niet eens bewust van bent. Precies om die reden is het belangrijk dat je je inleest en je inzet voor de bewustwording van je white privilege. Je kunt boeken lezen, documentaires kijken en de ontwikkelingen blijven volgen. Ook kun je petities tekenen en geld doneren. Je kunt je nieuwe inzichten delen, met je vrienden en je familie die misschien nog niet zo ver zijn. Ook kun je demonstreren en meedoen met solidariteitsprotesten. On repeat, want onze tips hieronder zijn slechts the tip of the iceberg.

Dit kun je doen tegen racisme

Lezen

Withuiswerk.nl – platform

Deze website is bedoeld voor witte mensen die hun strijd tegen racisme willen verdiepen. Als je je nog nooit bezig gehouden hebt met de strijd tegen racisme, dan biedt dit platform een mooi overzicht van artikelen, documenten, boeken, documentaires en nog veel meer om je te onderwijzen in de strijd tegen racisme. Hoe word ik een goede bondgenoot? – artikel

Hoe bestrijd je onrecht dat jou niet persoonlijk treft? Sander Philipse – wit, man en hetero – besloot zich te gaan uitspreken tegen racisme en seksisme. Maar hoe doe je dat? De belangrijkste les: het draait niet om jou. Hallo witte mensen – boek

Hallo witte mensen is een handleiding voor het leven in Nederland als veranderende wereld, een wereld waarin de bepalende witte wereld onder druk lijkt te staan. Het boek geeft antwoord op vragen als ‘Waarom weer dat gezeur over Zwarte Piet?’ ‘Dan is blanke vla zeker ook racistisch?’ ‘Hoe zit het nou met het n-woord?’ ‘Iemand een tropische verrassing noemen is toch juist een compliment?’, en: ‘Waarom ga je niet terug naar je eigen land?’ Schrijver Anousha Nzume wil graag uitleggen hoe je als wit persoon je privilege kunt erkennen en hoe je door dat te begrijpen hopelijk ook racisme in de samenleving kunt inzien en aanvechten. Me and white supremacy – boek

Me and White Supremacy leert lezers hoe ze het voorrecht in zichzelf kunnen ontmantelen, zodat ze kunnen voorkomen dat ze (vaak onbewust) schade toebrengen aan mensen van kleur, en op hun beurt andere blanken helpen om het ook beter te doen. ‘Goede bedoelingen zijn niet genoeg’ – artikel

Nederland is een tolerant en gastvrij land, waarin iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht zijn of haar achtergrond. Althans, zo zien we onszelf graag. Maar de cijfers en de mensen daarachter vertellen een ander verhaal.

Kijken

I Am Not Your Negro – documentaire

I Am Not Your Negro is gebaseerd op het werk van James Baldwin, die over de geschiedenis van zwarte Amerikanen vertelt aan de hand van gebeurtenissen zoals de moorden op Malcolm X en Martin Luther King. Regisseur Raoul Peck verzamelde daar een grote hoeveelheid archiefmateriaal omheen. Terwijl Baldwin in tv-optredens te zien is en voorleest uit eigen brieven en boeken, ontvouwt zich een beeld van hoe zwarten al decennialang zijn onderdrukt. When They See Us – documentaire

Het werd ‘de belangrijkste film van 2019’ genoemd en je weet: als Oprah Winfrey zich ermee bemoeit, zal dat waarschijnlijk ook wel zo zijn. When They See Us gaat over het waargebeurde verhaal van vijf zwarte tieners die ten onrechte – als gevolg van corruptie en discriminatie – zijn veroordeeld voor de verkrachting van een blanke vrouw. In de vierdelige miniserie wordt pijnlijk nagebootst hoe de jongens – waarvan de jongste dan pas veertien jaar oud is – gedwongen en gemanipuleerd worden om elkaar te beschuldigen. Onbegrijpelijke woorden worden in hun mond gelegd en de rechercheurs in dienst zijn op z’n zachtst gezegd erg creatief met het opschrijven van de verklaringen. Unicorn Riot – verslaggeving

Unicorn Riot staat aan de frontlinie in Amerika en doet ongefilterd verslag van de situatie daar. Het doel van Unicorn Riot is om de stemmen te versterken van mensen die anders misschien niet gehoord zouden worden. En om de verhalen uit te zenden die anders misschien niet verteld zouden worden.

Doen

Volg Shaun King, @the_blackarchives, @mitch_positivity, @diversity_rules op Instagram. Demonstraties

Op verschillende plekken in het land zijn vandaag solidariteitsprotesten. Waaronder om 17 uur op de Dam in Amsterdam.

