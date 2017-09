Dit zegt de manier waarop je op je telefoon swipet over je persoonlijkheid

We zitten de godganse dag op onze telefoon en swipen zo heel wat af. Wist je dat de manier waarop je je vinger over het scherm beweegt veel verklapt over je persoonlijkheid?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de manier waarop je swipet op je telefoon, iets zegt over je persoonlijkheid. In een verslag van de 22ste internationale conferentie van Information and Software Technologies is te lezen dat onder andere je hand en je vingers je die informatie vertellen.

Rechter- en linkerhand

De hand waarmee je je vingers over het scherm beweegt, schijnt al veel te zeggen over je persoonlijkheid. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die met hun rechterhand swipen, creatiever zijn dan mensen die dit met hun linkerhand doen. Als je met links swipet, dan zou je juist weer heel ambitieus zijn. Met welke vinger je over je telefoon beweegt zou ook veel kunnen verklappen over je persoonlijkheid. Als je met je middelvinger swipet dan zou je agressiever zijn dan andere. Daarentegen zijn mensen die met hun wijsvinger swipen juist professioneler.

Tot slot

Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat mensen die met hun duim swipen een beetje arrogant kunnen zijn. Je persoonlijkheid wordt natuurlijk ook door vele andere factoren gevormd, maar het is toch leuk om bij jezelf na te gaan of het klopt.

Bron Libelle, Cosmopolitan | Beeld Shutterstock