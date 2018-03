Dít zegt het tijdstip waarop je gaat slapen over je

Slapen, iedereen doet het. Maar het tijdstip waarop je gaat slapen (en snurken?) is persoonlijk. En kan per dag verschillen. Doe jij met je baby middagdutjes, kun je na het avondeten je ogen bijna niet openhouden of ben jij tot in het holst van de nacht je favoriete Netflix serie aan het bingewatchen? Wat het ook mag zijn, de tijd waarop je gaat slapen zegt veel over je karakter, aldus ASAP Science.

Tussen acht en tien uur ’s avonds

Rust, regelmaat en routine zijn belangrijk voor jou. Jij vindt het heerlijk om op tijd je bed op te zoeken. Slaapkilometers maken is jouw mantra! Zelfs als je de volgende dag niet vroeg uit de veren moet, duik je hondstrouw vroeg je bed in. Je gaat lekker op routine en orde en hecht veel waarde aan je gezondheid – om zo optimaal te functioneren, presteren. Kanttekening: sla vooral niet door in het ritme van altijd tussen acht en tien uur naar bed gaan, daar is het leven echt veel te kort voor. Live a little! Voor de rest heb je je zaakjes goed op orde, lekker bezig.

Tussen tien en elf uur ’s avonds

Dit is de meest populaire bedtijd, het grootste percentage mensen is rond dit tijdstip richting dromenland. Niet gek, je bent een harde werker en je vindt genoeg slapen belangrijk máár je wil jezelf tegelijkertijd niet al te veel regels opleggen. Of van dingen onthouden. Kortom: je wil geen leuke dingen missen, je houdt van gezelligheid en tsja, dan is je nachtrust daar van tijd tot tijd de dupe van. Helemaal niet erg, je leeft maar een keer. Balans is het toverwoord.

Tussen twaalf en twee uur ’s nachts

Als de rest slaapt, kom jij tot leven! Je werkt harder, dus beter wanneer het donker is. Je bent in de nacht op de top van je creatieve kunnen. Good for you! Keerzijde? Mensen die laat gaan slapen maken zich over het algemeen ook meer zorgen. Logisch, want jouw creatieve brein kent geen grenzen. Je staat altijd aan en zelden stil met als gevolg: piekeren. Uren piekeren.

Tussen twee en vier uur ’s nachts

Jij bent een vrije geest. Je leidt het liefst een onregelmatig en onvoorspelbaar leven dat in het teken staat van avontuur met een hoofdletter A. Je weet goed wat je wil (en wat niet!). Grote kans dat jij een eigen bedrijf hebt, freelancer bent (of digital nomad) of in de horeca werkt: je hoeft in ieder geval bijna nooit vroeg je bed uit. Gelukkig, anders is deze lifestyle niet te doen.

Bron Cosmopolitan | Beeld iStock & GIPHY