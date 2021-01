Dit zijn de 6 wellness-hacks waar Meghan Markle bij zweert

Hoewel ze officieel geen onderdeel meer uitmaakt van de royal family, blijven we toch een lichte obsessie voor Meghan Markle koesteren. Dus wat ze doet om immer zo knap en stralend voor de dag te komen, apen we graag na. Niet in de hoop dat het een of andere prins ooit opvalt, maar vooral omdat je je er zelf zo van opkikkert.

Het goede nieuws is dat die wellness-hacks ook prima te doen zijn als je geen toegang hebt tot koninklijke kringen en eigen personeel. Misschien inspireert het je in goede voornemens-maand januari, misschien haal je je schouders op en ga je gewoon door met je leven. All good.

1. Ze doet iedere dag yoga

Geen grap: ie-de-re dag. Niet gek ook, want met een moeder die yogales geeft, zit het zo’n beetje in haar bloed. Meghan gaat het liefst voor een intensieve vinyasa-les. ‘Nog beter met pompende hiphop in een donkere ruimte met kaarslicht. The best!’

2. Als ze geen yoga doet, doet ze pilates

Voor een nog iets intensievere work-out kiest Meghan pilates. De ex-royal is lyrisch over de resultaten die ze boekt met pilates-lessen op een apparaat. Daarmee verbrandt je vet en werk je aan je uithoudingsvermogen. ‘Het is het beste wat je kunt doen voor je lichaam’, zegt Megs. ‘Je lichaam verandert meteen. Geef het twee lessen en je ziet al verschil.’

3. Liever een groen sapje dan koffie

De eerste kop koffie is voor velen heilig, maar niet voor Meghan. Zij kiest liever voor een voedzaam groen sapje. ‘Ik denk dat je van koffie uiteindelijk alleen maar last krijgt. Daarom kies ik een natuurlijke bron van energie. Iets dat je meteen een kickstart geeft.’ Groot gelijk: van zo’n slok bleekselderijsap word je wel meteen wakker.

4. Ze houdt van vegan friet en vette jus

Je denkt misschien dat Meghan dagelijks een salade eet, maar niets is minder waar. Haar lievelingseten is namelijk poutine. Dat is een chic woord voor friet bedekt met kaas, afgetopt met jus. Dat is een echt Canadees gerecht. Ze gaat dan echter wel voor de vegan variant. Die bevat friet, maar dan met seitan (een vleesvervanger), kaas van cashewnoten en vegan jus. Als ze echt in een dolle bui is, drinkt ze daar dan graag een glas rood bij.

5. Ze eet graag een stevig ontbijt

Geen zorgen als je denkt dat ze alleen een groen sapje wegtikt bij wijze van ontbijt. Onlangs vertelde Meghan dat ze niet alleen gezond eet om slank te blijven, maar ook omdat ze heilig gelooft dat voeding grote impact heeft op hoe je je voelt. Ze ontbijt daarom het liefst met havergrutten met banaan of een ander soort fruit, afgetopt met honing en bijenpollen.

6. Ze maakt altijd tijd voor meditatie

Op de zeldzame dagen waar Meghan geen tijd heeft voor haar yogamat, zorgt ze er in ieder geval voor dat ze even mediteert. ‘Ik was en jaren sceptisch over, maar het doet echt wonderen.’

Mediteren is een onrustige tijd als deze zeker geen slecht idee. Wil je ermee beginnen? Hier vind je 3 soorten meditatie voor beginners.

Bron: Glamour UK | Beeld: Brunopress