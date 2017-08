Dít zijn die bultjes op de achterkant van je bovenarm (en zo kom je ervanaf)

Het lijkt een beetje op kippenvel, maar dan zit het er altijd. We hebben het over die rode bultjes aan de achterkant van je bovenarm, waar ongeveer de helft (!) van de bevolking last van heeft. Misschien jij dus ook wel. Maar weet jij eigenlijk wat het precies is?

De droge en rode bultjes aan de achterkant van je bovenarmen zijn waarschijnlijk keratosis pilaris: een afwijking in de huid waarbij keratine (een lichaamseigen proteïne) ophoopt rondom de haarzakjes. Dat veroorzaakt kleine bultjes en een rode, droge huid. Keratosis pilaris bevindt zich meestal aan de achterkant van de bovenarmen, maar je kan het ook op je benen, rug, billen of wangen vinden. Als je allergieën of eczeem hebt, heb je vaker last van keratosis pilaris. Het is niet gevaarlijk, maar het kan voor jezelf wel vervelend zijn.

Wat kan je ertegen doen?

Te genezen zijn de bultjes niet, maar door de juiste verzorging kan keratosis pilaris wel minder worden. Probeer onderstaande tips eens:

Te hard scrubben kan het probleem erger maken, maar zacht scrubben met een milde scrub of washand kan geen kwaad.

Gebruik een exfoliant met bijvoorbeeld salicylzuur of fruitzuur.

Smeer je huid na het douchen in met een bodylotion of een vette crème.

Krab niet aan de bultjes.

In het kader van huis-tuin-en-keukentips: naar verluidt werkt zure room ook om de bultjes te verminderen. Maak een washandje nat met warm water en dompel dit in een bakje met zure room. Wrijf deze op je huid en laat zo’n tien minuten intrekken. Was de room er daarna weer af. Door het melkzuur in zure room (yoghurt of karnemelk kan ook) wordt de keratine-opbouw van de huid afgebroken. Het washandje schrobt vervolgens de dode cellen van je huid.

Heb je heel veel last van karatosis pilaris? Dan kan het geen kwaad om de huisarts te raadplegen.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Pure Wow, Santé | Beeld Shutterstock