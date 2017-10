4 x inspirerende documentaires voor een gezond leven

De motivatie voor een gezond leven kan soms ver te zoeken zijn. Zeker nu herfst haar intrede heeft gedaan, kan het moeilijk zijn om jezelf naar de sportschool te bewegen en grijp je wellicht makkelijker naar dat comfort food. En blijf je ook makkelijker op grijze dagen als deze chillen op de bank met Netflix aan? Dan heeft de Viva-redactie wellicht wat een handige tip: gebruik je Netflix om je motivatie voor een gezond leven op te krikken met deze 5 inspirerende documentaires.

Fittest on Earth: The Story of the 2015 Reebok Crossfit Games

In tien jaar tijd is crossfit uitgegroeid tot een enorme hype, met een schare fans die vanuit heinde en ver komen om mee te doen aan de jaarlijkse crossfit games. De crossfit games zijn een bizar fitness toernooi, waarbij de atleten tot het uiterste gedreven worden. Waarom dit programma motiveert om te gaan sporten? Het enthousiasme en de ambitie van de atleten die gevolgd worden, werkt aanstekelijk!



Fat, sick & nearly dead

In Fat, Sick & Nearly Dead wordt Joe gevolgd, een veel te zware en zieke man. Hij wil zijn leven rigoureus omgooien en besluit daarom 40 dagen lang alleen maar sapjes uit de slowjuices te drinken. Hij gaat op onderzoek uit en interviewt mensen over eten, eten en nog eens eten. Ook ontmoet hij Phil, die besluit mee te doen met de test.

Cowspiracy

Voor Cowspiracy wil je echt even gaan zitten en besef goed dat deze documentaire je nieuwe, schokkende inzichten geeft over de duurzaamheid van de wereld. Waterverspilling en voedselverspilling worden aan de kaak gesteld en de kans is groot dat je na het zien van deze uitmuntende documentaire geen vlees meer wilt eten.

Chef’s Table

Is de motivatie om goede boodschappen te doen en uitgebreid te koken op hetzelfde moment als de zomer vertrokken? Kijk dan de afleveringen van het tweede seizoen van Chef’s Table. Hier worden opnieuw de beste koks van de wereld gevolgd en zien we hoe zij de meest bijzondere gerechten bereiden.

Veel kijkplezier!

