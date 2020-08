Doe dat dutje maar: twee keer per dag slapen is beter dan één keer

Tijdens de afgelopen hittegolf snakte je misschien naar een siësta. Hoewel de temperaturen al flink wat graden gezakt zijn, is zo’n middagdutje nog helemaal niet zo’n slecht idee. Twee keer slapen op een dag blijkt namelijk beter te zijn dan slechts één maal.

Ja, we gaan allemaal ’s avonds braaf naar bed en proberen flink wat uurtjes te pakken, zodat we de volgende dag weer fris en fruitig zijn. Toch kun je beter twee keer op een dag naar dromenland gaan.

Twee keer slapen

Waarom? Nou, dat heeft volgens experts alles te maken met onze biologische klok én kan zelfs de beruchte middagdip bestrijden. Vroeger zou het dan ook heel normaal zijn geweest om twee keer op een dag de binnenkant van je oogleden te bekijken, zo blijkt uit bewijs van antropologen. Niet stipt om een bepaalde tijd naar bed dus, maar meer je slaapmomenten afstemmen op je dagplanning, zo deden ze dat back in the days.

Ritme

Niks in je agenda staan? Zelfs dan blijkt dat we liever voor twee keer slapen kiezen dan slechts één keer. Psychiater Thomas Wehr deed een studie waarbij hij een groep mensen veertien uur per dag in een donkere kamer ‘opsloot’. Al na drie weken kwamen deze mensen in het bimodale slaapritme: dit betekent vier uur onder de wol, dan weer drie uur wakker en om weer vier uur lekker naar dromenland te gaan.

Scherper

Leuk en aardig dus, dat we allemaal in de avond gaan slapen, maar het bimodale ritme is eigenlijk veel beter voor je. Niet alleen maakt het je alerter, ook sta je in de ochtend met veel meer gemak op. Plus die vier uur Cup-a-soup is echt verleden tijd, want je zult nooit meer last hebben van een middagdip. Wat wil je nog meer?

