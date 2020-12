Doe jij aan precrastinating? Dit is waarom je daarmee moet stoppen

Procrastination kennen we allemaal wel. Dingen uitstellen tot het aan het eind van de week als een boomerang bij je terugkomt. Toch is het omgekeerde hiervan, precrastinating, ook niet goed voor je. Dit is waarom je daarmee moet stoppen.

Nu gaat bij deze term misschien niet meteen een belletje rinkelen. Maar denk even bij jezelf na: word jij rustig wakker of begin je maar meteen met werken, om zo al een ‘voorsprong’ te hebben op de rest van je dag? Als dat laatste je bekend voorkomt, dan is de kans groot dat jij aan precrastinating doet.

Precrastinating

Maar wat is er nu precies zo slecht aan je zaakjes op orde willen hebben? Nou, in principe is het natuurlijk prima als jij al in de ochtend een groot gedeelte van je taken hebt gedaan. Maar daarin schuilt volgens de BBC ook net het gevaar. Ga maar eens na bij jezelf: hoe reageer jij als je tegen een uur of vier nog een urgente opdracht voorgeschoteld krijgt? De kans is groot dat de paniek de overhand neemt en je niet zeker weet of je dit nog wel gedaan krijgt. Omdat je in de ochtend al veel van je energie hebt gegeven, is er nu nog maar weinig over.

Afraffelen

En dat is niet het enige ‘probleem’. Als jij al alles in de ochtend gedaan wil hebben, kun je zomaar even over die ene spelfout heen lezen. Plus, soms is het beter om even wat langer na te denken voordat je op stel en sprong reageert op die ene mail. Zo kom je niet alleen met een betere verklaring, ook vinden mensen het soms fijner als je niet binnen een paar tellen al reageert.

Laat je niet opjagen

Maar what to do als je merkt dat je hier ‘last’ van hebt of als je als manager ziet dat je werknemers dit doen? Voor deze laatste groep is het belangrijk dat je duidelijk maakt dat minder op een dag óók goed is. Het is goed om af en toe je rust te pakken, een flinke wandeling te maken en je even los te rukken uit die (hoge) werkdruk. Zo ben je toch geconcentreerd bezig, maar blijf je zelf rustig in deze toch al opgejaagde samenleving.

Bron: Jinek | Beeld: Pexels