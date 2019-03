Dít doet mindfulness volgens experts met je lichaam

Veel mensen zweren erbij: mindfulness. Ook volgens experts is dit goed voor lichaam en geest, zeker in tijden van stress.

Doe jij nog niet aan mindfulness? Als je twijfelt of sceptisch bent, lees dan eens wat deze experts over mindfulness te zeggen hebben.

Het vermindert angst en paniek

Mindfulness vermindert angst- en paniekaanvallen. Kristen Rice, meditatielerares en coach gedragsgezondheid vertelt hierover aan Elite Daily: ‘Mindfulness is een van de beste hulpmiddelen om angst en fysieke stressreacties te verminderen. Angst ontstaat wanneer onze vecht-of-vlucht-reactie wordt geactiveerd bij het denken over het verleden of de toekomst.’ Je lichaam maakt angstreacties aan, terwijl dit helemaal niet nodig is. Met mindfulness kun je deze angstgevoelens verminderen. ‘In combinatie met een bewuste ademhaling, zijn de fysieke resultaten buitengewoon krachtig’, legt Kristen uit, ‘omdat je met een langzame, diepe ademhaling vanuit de buik weer verbinding ervaart tussen lichaam en geest.’ Het gevolg hiervan? Je ademhaling vertraagt en daarom communiceert je lichaam met je hersenen dat je weer veilig bent. Zowel je lichaam als je geest kalmeert en het akelige gevoel wordt uitgeschakeld.

Het vermindert stress

Heel veel onderzoeken tonen het uit: mindfulness vermindert stress. Volgens yogalerares, auteur en spreker Jodi Ashbrook is een van de belangrijkste voordelen van mindfulness het om kunnen gaan met stress. Bij veel stress wordt het hormoon cortisol vrijgegeven, mindfulness kan die reactie beheersen. ‘‘Meer dan 18.000 onderzoeken hebben aangetoond dat dagelijks mediteren de geestelijke gezondheid verbetert en stress vermindert”, vertelt Jodi. En dat zorgt er weer voor dat je bijvoorbeeld beter kunt slapen en een betere focus hebt.

Je krijgt meer grip op je emoties

Mindfulness kan helpen om grip te krijgen op wat je denkt, wat je voelt en hoe je je gedraagt. Dit zorgt ervoor dat je meer grip hebt op je emoties. Klinisch maatschappelijk werkster Melissa Ifill vertelt: ‘Dit verhoogde bewustzijn geeft ons de tools om onze patronen van gedachten, gevoelens en gedrag aan te kunnen pakken op manieren die een positief effect hebben op onze gemoedstoestand en ons functioneren.’

Het kalmeert je hartslag

Ken je dat gevoel dat je boos of verdrietig bent door een bepaalde situatie, en je hartslag opeens supersnel gaat? Volgens Lillian Daniels, welness expert en oprichtster van The Happy Knee, helpt het beoefenen van mindfulness je hartslag te kalmeren. ‘Ademhalingsoefeningen, die je vaak bij mindfulness doet, kunnen jouw hartslag verlagen, zelfs in een extreem stressvolle situatie’, vertelt Lillian.

Het helpt bij een positief zelfbeeld

In een recent onderzoek onderzochten onderzoekers van de Anglia Ruskin University in Engeland 646 volwassenen tussen 18 en 76 jaar oud. Ze vroegen dingen over hun lichaamsbeeld, lichaamswaardering en zelfbewustzijn. De resultaten, die zijn gepubliceerd in het academische tijdschrift Body Image, onthulden een verband tussen het vermogen van een persoon om de interne signalen van hun lichaam te lezen, zoals honger of emotioneel ongemak, en hun lichaamsbeeld. Kortom: de onderzoekers ontdekten dat hoe groter het lichamelijk bewustzijn van een persoon is, hoe positiever deze zich over het algemeen voelt over zijn/haar lichaam. En lichamelijk bewustzijn creëer je weer met mindfulness.

Wat denk jij, het proberen waard, toch?

Bron: Libelle