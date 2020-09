Dominatrix legt het even uit: zo krijg je áltijd wat je wil

In de ideale wereld zijn we vrouwen die recht op hun doel afgaan. Als we iets willen, dan vragen we daarom. In de praktijk is dat (lang) niet altijd het geval.

Je sleept jezelf nog liever een hernia dan dat je vrienden vraagt te helpen bij je verhuizing. Om opslag vragen? Dat betekent slapeloze nachten, gestotter en snel afdruipen wanneer je een ‘nee’ aan voelt komen. Dat is heus niet altijd zo, maar over het algemeen vinden veel mensen (lees: vrouwen) het verdraaid lastig een ander om een gunst te vragen. Herkenbaar? Dominatrix Kasia Urbaniak komt to the rescue.

Dominatrix in het klooster

Het verhaal van Kasia is nogal bijzonder. De Oekraïense zat 17 jaar in de leer om een taoïst te worden. Dat deed ze in een van het oudste, door vrouwen geleide kloosters in China. Om dat te financieren, werkte ze als dominatrix in BDSM-kelders verspreid door New York. Nogal een contrast, maar die twee verschillende werelden gaven haar een pakketje vaardigheden waarmee je eigenlijk alles aan kunt.

“In het klooster leerde ik hoe ik iemands lichaamstaal kon lezen om te ontdekken wat er bij die persoon speelt. Ik kreeg een vergroot bewustzijn. Daardoor betrad ik die kelders met het gevoel dat ik superkrachten had”, zegt Kasia.

Om uitzinnige dingen vragen

In plaats van dominant te ‘spelen’, ontdekte de dominatrix dat ze mannen kon beïnvloeden zodat ze haar gehoorzaamden. Ze ontdekte dat ze een speciale gave had waarmee ze om ‘de uitzinnigste dingen’ kon vragen. In 2012 begon ze met haar toenmalige vriend Ruben Flores een school om vrouwen datzelfde trucje te leren. Die beginfase beschrijft ze nu als ‘een soort lab waar ik mijn theorieën kon testen’. Ze ontdekte de veelvoorkomende struikelblokken en bedacht oefeningen voor vrouwen om hen assertiever te maken.

Altijd op je tenen

Die macht heeft overigens niks te maken met wreedheid. Het idee is niet dat je met een denkbeeldige zweep mensen voor je laat zweten. “Het gaat om de mogelijkheid om bij je diepste verlangens te komen, die uit te spreken en die te gebruiken om anderen te beïnvloeden.” Voor vrouwen is dat volgens Kasia lastiger dan voor mannen. We zijn geconditioneerd om het ‘gezellig’ te houden. En vergis je niet: dat geldt ook voor onafhankelijke vrouwen. “De onafhankelijke vrouw kan alles hebben wat ze wil, zolang ze het zelf regelt. Ze wil niemand tot last zijn. Ze vraagt niet om een gunst.” Onafhankelijke vrouwen zijn slim en vindingrijk, maar lopen daardoor ook altijd op hun tenen en koesteren -volgens Kasia – daardoor ook nogal wat wrok.

Niet te needy, niet te bossy

De voormalig dominatrix ziet met lede ogen aan hoe vrouwen zich in allerlei bochten wringen omdat ze niet ‘te weinig (afhankelijk), maar ook niet ‘te veel’ (bazig) willen zijn. Wanneer je ergens om vraagt, maar eigenlijk heel boos bent of een zorg uit en eigenlijk heel bang bent, kun je dat horen in je stem en lichaamstaal. Juist omdat je dat probeert te onderdrukken en niet ‘te veel’ of ‘te weinig’ wil zijn.

Kasia weet hoe je jezelf kunt bevrijden van dat onmogelijke compromis. “Dan ben je niet meer een dienaar van het leven, maar word je de bedenker van de wereld die je wil.” Tijd om die ferme taal wat concreter te maken.

Dit zijn vier van Kasia’s lezen om te krijgen wat je wil in het leven:

1. Maak van ergens om vragen een gewoonte

Veel vrouwen gaan in plaats van vragen, klagen. Ze zeggen liever ‘je koopt nooit bloemen voor me’ dan dat ze om een bos bloemen vragen. Dat heeft weer te maken met het ‘good girl‘-complex en de angst om te needy of juist te bazig worden gevonden. Oefen daarom met vragen. De eerste keer doe je alsof je om vakantiedagen vraagt in de meest needy vorm. Een zacht stemmetje, smeken, alles. De tweede keer ga je juist als een dictator te werk. “Besef je wel hoeveel geluk je hebt dat jij mijn leidinggevende bent?” Het klinkt volslagen idioot, maar als je van beide kanten de meest extreme vorm hebt afgetast, voel je de volgende keer minder de angst om te needy of te bazig te zijn. “Als je die ergste nachtmerrie hebt gevoeld, kun je die energie loslaten en het nu op een nieuwe manier aanpakken.”

2. Laat het idee los dat je er niet om zou ‘hoeven’ vragen

Feit is dat niemand gedachten kan lezen. “De waarheid is dat we mensen continu trainen”, zegt Kasia. Als jij ’s avonds nooit meer de telefoon opneemt, stoppen mensen vanzelf je ’s avonds te bellen. Met andere woorden: als je iets wil, vereist het ook werk van jouw kant.

3. Verdeel je aandacht op de juiste manier

In een gesprek is altijd één persoon leidend (degene die de aandacht naar buiten richt en vragen stelt) en één volgend is (brengt de aandacht naar binnen, reflecteert en luistert). In een goed gesprek wisselen die verschillende rollen als een spannend potje tennis.

Als je ergens om vraagt, zou je in theorie op dat moment dominant moeten zijn. Het probleem is alleen dat wanneer je zelfbewust of zenuwachtig bent, je sneller in jezelf keert en jezelf ondergeschikt maakt. “Als er enigszins weerstand is, verleggen vrouwen vaak de aandacht weer naar zichzelf. Maar dan heeft de persoon aan wie je de vraag stelde het gevoel dat je hem laat vallen. Als je de aandacht op de ander blijft vestigen, houd je die persoon vast.

4. Wees niet bang voor een ‘nee’

“Als iemand ‘nee’ zegt, is dat omdat diegene iets beschermt wat belangrijk is voor hem. Dat kan bijvoorbeeld tijd, angst of ijdelheid zijn. Houd iemand in jouw aandacht als diegene ‘nee’ zegt”, tipt Kasia. Vraag ook wat diegene ervan vindt dat jij dit vraagt. “Zo kom je vanzelf naar die gevoelige plek, de plek die de ander wil beschermen met een ‘nee’. Dat is het begin van een superieur gesprek, samenwerking en invloed in de toekomst.”

Zie je? Geen zweep, geen centje pijn.

