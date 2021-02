Last van donkere oksels na het scheren? Met déze tips kom je ervan af

Voor de ladies die hun oksels scheren of waxen is het klusje al niet echt een pretje. Wat dan nog vervelender is, na al dat ontharingswerk, is dat je nog stééds donkere oksels kan hebben. Het leven van een vrouw zit ook niet mee.

Luckily for you, hebben wij voor je uitgezocht hoe je het snelst én makkelijkst van je donkere oksels af komt.

Donkere oksels na het scheren

Ben je eindelijk klaar met het scheren van je oksels, kom je erachter dat je oksels nog stééds donker lijken. Het ligt er in ieder geval niet aan of je wel goed hebt geschoren of niet. Want als er geen haartjes meer te bekennen zijn kun je niet veel meer doen, toch? Wanneer je je oksels scheert beschadigt je huid een beetje. En om je huid weer beter te maken maakt je lichaam een extra stukje pigment aan op die plek. Je raadt het al: dat pigment is vaak een stukje donkerder dan je eigen huidskleur, waardoor je een donkere waas over je oksels krijgt.

Heel vervelend natuurlijk, want het liefst hebben we die donkere oksels na het scheren niet. Wil je ervan af komen? Probeer deze dingen dan eens uit. We willen er nog wel even bij zeggen dat je natuurlijk je oksels helemaal niet hoeft te scheren of lichter hoeft te maken. Doe waar jij je goed bij voelt.

1. Scrub je oksels

Even snel een mesje over je oksels halen zit er helaas niet meer in. Om een gewenst resultaat te behalen kan het dus heel veel schelen als je van tevoren je oksels even scrubt. Hierdoor worden dode huidcellen losgeweekt en heb je een mooie gladde huid die je makkelijk kunt scheren. Zo beschadig je je huid minder en heb je dus minder kans op donkere kringen na het scheren.

2. Gebruik een andere deodorant

We hebben het waarschijnlijk al wel honderd keer gezegd, maar elke huid is anders en elke huid reageert dan ook anders op elk product. Misschien gebruik je al jaren dezelfde deodorant en ben je er heel gelukkig mee, maar het kan ook de reden zijn voor donkere oksels, zélfs na het scheren. Je zou eens kunnen proberen te switchen van bijvoorbeeld een spray naar een roller of een stick. Niet alleen beter voor het milieu, maar ook beter voor je (gevoelige) huid.

Lees ook

Dít zijn acht gekke redenen waarom je (nog steeds) acne breakouts hebt

3. Komkommer op je oksels

Waar komkommer een lifesaver is bij wallen, kan de groente (of vrucht?) ook heel goed van pas komen bij donkere oksels. Wrijf een plakje een paar minuutjes over je oksel en laat het vocht intrekken. Wacht daarna een minuut of twintig en was het dan af. Herhaal dit elke dag voor een goed- én snelwerkend resultaat.

4. Waxen of laserontharing

Waxen mag dan wel (wat) pijn doen, maar het is een goede optie wanneer je van je donkere oksels af wil komen. Je kan zelf een wax-kit halen, maar je kunt het ook in een salon laten doen. Succes gegarandeerd. Wat misschien nog véél beter is, is laserontharing. Met laserbehandeling wordt de pigment op je huid aangepakt en sterven je haarzakjes af, waardoor ze geen nieuwe haartjes produceren. Na een aantal behandelingen hoef je dus niet meer te scheren én worden de donkere kringen bij je oksels bijna onzichtbaar.

Nogmaals, je hoeft natuurlijk niks te doen aan je oksels als je dat niet wil. Heb je er wél last van? Dan kunnen bovenstaande punten zeker helpen bij het verminderen van je donkere oksels.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Getty