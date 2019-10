In 2018 werd in Nederland de donorwet aangenomen, die vanaf 1 juli 2020 ingaat. Volwassen moeten dan expliciet hebben laten weten of ze hun organen willen afstaan na hun overlijden. Laat je niets weten, dan wordt ervan uitgegaan dat de organen voor transplantatie mogen worden gebruikt. Sinds het voorstel voor de donorwet begin 2018 werd aangenomen, heeft maar een half miljoen mensen zijn of haar keuze laten registreren.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft nog niet laten weten of hij of zij organen wil afstaan na het overlijden. Dat meldt het AD.

Wat was de wens?

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg benadrukt in het AD het belang van registratie. ‘Er zijn nu dagelijks situaties waarbij nabestaanden bij het plotselinge overlijden van een naaste niet weten of diegene organen wilde afstaan. Of je wel of geen toestemming geeft, is een persoonlijke afweging. Maar het is wel belangrijk dat iedereen erover nadenkt en de keuze invult.’ Volgens de minister is een half miljoen nieuwe registraties mooi, maar niet genoeg.

Donorregister

Tot nu toe hebben zo’n 6,7 miljoenen volwassenen (44 procent) hun keuze wel geregistreerd in het donorregister. Zo’n 3,8 miljoen van hen heeft geen bezwaar, ruim 2,1 miljoen mensen willen geen donor zijn en ruim 750 duizend mensen laat de keuze aan de familie.

‘1 juli 2020 komt steeds dichterbij’

Komende week start een nieuwe landelijke campagne om mensen over te halen hun keuze vast te leggen. Dat kan op donorregister.nl. Minister Bruins benadrukt: ‘1 juli 2020 komt steeds dichterbij.’

Uit de voorlopige registratiecijfers blijkt dat vrouwen iets vaker hun keuze vastleggen dan mannen (45 tegenover 39 procent). Mannen laten iets vaker vastleggen dat ze géén donor willen zijn (31 procent) dan vrouwen (29 procent).

Bron: AD.nl, LINDA.nl | Beeld: ANP, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport