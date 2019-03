Don’t shoot the messenger: voor deze 3 sterrenbeelden is april niet de beste maand

Veel staat er in de sterren geschreven, maar ook hierbij geldt: april doet wat ‘ie wil. Voor ieder sterrenbeeld betekent de komende maand een maand van rumoer en opschudding. Toch zijn er drie sterrenbeelden die vooral op de proef gesteld worden. Stier, Maagd en Steenbok, we kijken naar jullie.

Stier – je voelt je niet echt op je plek

Onthoud vooral: alles gaat goed komen, Stier. De sterren nemen je mee langs karma en afsluiting, dus waarschijnlijk is er iets dat je moet leren loslaten of iemand die je moet vergeven. Wat het ook moge zijn: april is de maand waarin het moet gebeuren. Je sterrenbeeld bevindt zich in Uranus en dat staat simpelweg voor veel hobbels op jouw Melkweg. It’s gonna be a bumpy ride, maar niets dat je niet aankunt.

Maagd – je voelt je alsof je de controle kwijt bent

Lieve Maagd, hoe vaak moeten we het nu nog zeggen? Perfect bestaat niet. En daarbij, wanneer was de laatste keer dat je vrij hebt genomen voor jezelf? Je zult zelfliefde echt een keer prioriteit moeten maken. Wees niet bang, durf je kwetsbaar op te stellen en vecht niet langer. Laat het gewoon over je heen komen.

Steenbok – het is je allemaal wat teveel

Waar voel jij je zeker van, Steenbok? De zon neemt je sterrenbeeld mee op reis langs je thuis, familie en je emotionele fundering. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat je komende maand iets introverter bent. Met andere woorden: je wilt tijd in je eentje doorbrengen, binnen de vertrouwde muren van je huis, zonder dat er steeds mensen om je heen zijn. En als je dan toch alleen bent: neem je huidige structuur en fundatie eens onder de loep…

Bron: Elite Daily, beeld: iStock