‘Door de warmte koel je af’: is thee drinken met hitte nu wel óf niet een goed idee?

Thee drinken met hitte zou dé remedie zijn om goed af te kunnen koelen. Tenminste, dat heb je altijd geleerd. Maar is deze uitspraak ook wel echt waar of kunnen we deze wijsheid regelrecht naar het rijk der fabelen verbannen?

Nu denk je misschien, thee, doe mij maar een ijskoude cocktail. Snappen we. Thee zou helpen omdat de hitte van het drankje je lichaamstemperatuur tijdelijk laat stijgen. Jouw thermostaat zou vervolgens zichzelf automatisch een standje lager zetten, met als het gevolg dat je koeler door het leven gaat.

Ga je verder in deze gedachtegang, dan zou die roséwijn-slushpuppie je lijf dus juist opwarmen. Klinkt logisch, toch? Toch is dat niet helemaal hoe het gaat. Je moet namelijk echt liters aan hete thee drinken of kannen vol ijsklontjes om ook echt dit effect te hebben. En die ene kop thee? Hartstikke lekker, maar je zult niet ineens de ijskoningin zijn en zonder warmte door het leven gaan.

Vocht

Wat je ook drinkt, áls je maar genoeg drinkt. Je verliest genoeg vocht met deze temperaturen door al dat gezweet, dus je hebt het nodig. Hoe je weet dat je te weinig water hebt binnengekregen? Nou, door híer bijvoorbeeld op te letten.

