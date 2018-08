Doorbraak: dit nieuwe medicijn kan migraine voorkomen

Sommigen voelen het al aankomen, anderen worden plotseling verrast: een migraine-aanval. Zowel voorkomen als verhelpen is vrij moeilijk bij deze intense en belemmerende pijn. Maar, hulp is onderweg! Er is namelijk sinds kort een nieuw medicijn goedgekeurd door de Europese Commissie, genaamd Aimovig.

Dit nieuwe medicijn bevat een stofje dat migraine kan voorkomen. Het wordt door velen dan ook gezien als een grote doorbraak. Twee hele grote pluspunten zijn dat het bijna geen bijwerkingen heeft en dat het maar één keer per maand geïnjecteerd hoeft te worden. Nu is injecteren natuurlijk weer wat minder fijn, maar dat klinkt al een stuk minder erg als je je bedenkt dat je daardoor niet meer dagelijks een tablet hoeft te slikken.

Nadelen

Helaas heeft Aimovig niet op iedereen effect. Het middel blijkt namelijk te werken bij maar 40 procent van de patiënten. Het aantal aanvallen bij deze groep was wel met minstens de helft verminderd. Voor de andere 60 procent is er dus helaas nog geen alternatief gevonden.

Het blijft wel nog even de vraag of zorgverzekeraars dit middel wel gaan vergoeden. Het kost namelijk zo’n 6000 euro per patiënt per jaar, maar werkt dus niet bij iedereen. Wanneer het precies verkrijgbaar is, moet ook nog duidelijk worden. Voor nu is het dus nog even afwachten!

Bron: Gezondheidsnet, NOS | Beeld: iStock