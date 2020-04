Sommigen hebben er iets meer last van dan anderen: reageren vanuit impulsiviteit. Als flapuit herken je vast wel momenten als wanneer een collega in de vergadering vol trots haar plan van aanpak deelt en jij het niet kan laten om meteen je ongezouten mening te laten weten. Doordacht reageren is makkelijker gezegd dan gedaan, maar gelukkig zijn er trucjes bedacht die jou helpen om je patronen te doorbreken.

Als flapuit werkt je brein nu eenmaal rap en daarom zijn bepaalde situaties of vraagstukken vaak in jouw hoofd al snel volkomen duidelijk. Gelukkig ben jij écht niet de enige die het lastig vindt om doordacht te reageren en kun je jezelf trainen.

LEES OOK:

Morgen weer een dag: waarom je dingen soms maar blijft uitstellen

Brain on

Ons brein staat de hele dag aan en vaak zonder dat we er bewust van zijn. Het deel van het brein waarvan we ons het meest bewust zijn – het deel waarmee je luistert naar de plannen van je collega – wordt bestuurd door de prefrontale cortex. Dan heb je nog een ander deel van je brein waar we ons iets minder bewust van zijn. Deze wordt aangestuurd door de amygdala wordt deels getriggerd door stress en zorgt ervoor dat je impulsief reageert op situaties. Perfect natuurlijk als er een leeuw op je afkomt, maar het komt minder van pas tijdens een doodgewone wekelijkse vergadering.

Innerlijke advocaat

Vandaag de dag hebben we een afkeer tegen dingen die onze eigenwaarde in gevaar kunnen brengen. We kiezer ervoor om deze situaties dan te vermijden, af te weren of te ontkennen. Soms gaan we juist in de aanval of wijzen we naar iemand anders. Wetenschappers noemen dit de ‘innerlijke advocaat’, die overuren maakt om onze ‘innerlijke criticus’ stil te houden en kritiek van anderen te weerleggen. Dit maakt je heel onrustig en zorgt al helemaal niet voor oplossingen. En daar heeft natuurlijk niemand iets aan.

Impulsief reageren

Tony Schwarts, CEO van The Energy Project, doet hier veel onderzoek naar en geeft een oplossing. Om te beginnen kun je leren bewust te worden van de momenten waarop je impulsief reageert. Je kunt dit doen door als het ware van een soort afstandje naar jezelf te kijken. Dat heeft een beetje training nodig, omdat je vaak pas achteraf ziet dat het weer gebeurd is. Schrijf voor jezelf op wat voor momenten dit vaker gebeurt om eventuele patronen herkennen (en doorbreken).

Emoties

Als je merkt dat je ongeduldig of gefrustreerd wordt als je voelt dat jij gelijkt hebt, dan is waarschijnlijk het onbewuste deel van je brein weer hard aan het werk. Benoem deze emoties voor jezelf als ze opspelen en parkeer ze even. Zo leer je om er meer afstand van te nemen en creëer je bewustzijn over je eigen gedrag. Hoe meer je je bewust voor van jezelf, hoe beter je de ‘innerlijke advocaat’ kan vragen om zich even in te houden.

Doordacht reageren

Je kunt je gedrag niet gelijk veranderen, maar door er bewust van te zijn van wat er gebeurt in je hoofd zul je steeds makkelijker omschakelen naar het bewuste deel van je brein. Vanuit het bewuste deel van je brein kun je meer doordacht reageren, omdat je er simpelweg iets meer bij nadenkt. Door jezelf de tijd te geven om meer doordacht te reageren kun je bijdragen aan het vinden van een oplossing en heb je niet meer continu het gevoel dat je jezelf moet verdedigen. Dat is het oefenen wel waard toch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief