Doutzen is blij met diversiteit in fashionland en doet boekje open over ‘leeg’ gevoel over modellenwerk

Stapje voor stapje beweegt de modewereld zich in de goede richting. Niet alleen duiken er tussen de graatmagere poppetjes steeds meer plussize modellen op, ook zien we steeds meer kleur op de catwalk. Dat stemt ook onze Doutzen Kroes tevreden.

In de vele jaren die ze al meedraait heeft Doutzen de fashionindustrie op gebied van diversiteit flink zien veranderen. ‘De shows van Valentino en Stella Mccartney vorige week in Parijs waren zó divers in etniciteit. En je hoeft nu ook niet meer een bepaalde lengte of bepaalde maten te hebben om model te kunnen worden’, vertelt de Friese schone in Vogue.

Ook is de houdbaarheidsdatum van modellen volgens Doutzen uitgerekt. ‘Ik vind het geweldig dat de modellen uit de jaren negentig, die inmiddels over de veertig zijn, terug zijn. Vroeger was ik als 34-jarige nu zelf waarschijnlijk allang afgeschreven geweest.’

‘Leeg’ werk

Doutzen geeft toe dat het modellenwerk vroeger soms best leeg voelde. ‘Ik dacht weleens: waarom doe ik dit werk eigenlijk? Gisele (Bündchen, red.) heeft het goed opgeschreven in haar boek: een shoot is een creatief proces van het team. Je doet het samen met de fotograaf, de stylist, haarstylist en de make-up-artist. En jij bent als model de enige die zich niet creatief kan uiten.’

Sinds het topmodel zich inzet voor goede doelen – Doutzen is momenteel Global Ambassador van Knot on my planet, een organisatie die zich inzet tegen de jacht op olifanten – haalt ze een stuk meer voldoening uit haar werk. ‘Daardoor realiseerde ik me dat ik de connecties die ik de afgelopen jaren heb gemaakt, al die modefeestjes waar ik ben geweest, nu kan inzetten voor iets goeds.’

