Waarom een ‘downtime list’ veel fijner werkt dan een to-do lijstje

Door alles wat er op je to-do lijstje staat, begint het je nog net niet te duizelen. De taken stapelen zich maar op en in plaats van dat je je productief voelt, zie je door de bomen het bos niet meer. Introduceer daarom eens de downtime list, een soort chillere variant van de to-do list.

Want grote kans dat wanneer je eindelijk wél kunt ontspannen, je vervalt in wat scrollen op je telefoon, Friends voor de duizendste keer kijken en noem het maar op. Niks mis mee, maar soms wel zonde. Met de downtime list maak je daar een einde aan.

Downtime list

Want eigenlijk wilde je nog een keer die puzzel maken, een nieuwe hobby oppakken of juist beginnen aan dat goede boek. Maar zodra je daar eenmaal de tijd voor hebt, weet je niet meer wat je precies wilde doen. Daarom is dit lijstje uitermate handig. Je schrijft alles op wat je uiteindelijk wil doen. Dat hoeft dus niet nú meteen, maar zie het meer als een soort lange termijn-doelen.

Vrijblijvend

Houd het dus vooral lekker vrijblijvend en probeer het niet als een nog langere waslijst met moetjes te zien. Beschouw het meer als een soort takenlijst waarop je álles kwijt kunt. Artikel gelezen over een nieuwe show die je nog wil kijken? Op je lijstje ermee. Een klusje dat aandacht vraagt, maar niet meteen nu uitgevoerd kan worden? Schrijf het op, dan is het uit je hoofd. Voel vooral niet dat in je vrije tijd álles van je downtime list moet gebeuren, maar dan heb je in ieder geval wat inspiratie als je het even niet meer weet.

