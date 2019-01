Dr. Pimple Popper: ‘Mensen vallen in slaap tijdens mijn video’s vanwege het kalmerende ASMR-effect’

In de categorie ‘meest opmerkelijke online hypes die we niet zagen aankomen’ valt zonder twijfel het uitknijpen van puisten. Anno 2019 loeren we nog steeds dolgraag naar filmpjes van rijpe pukkels die van hun witte kop worden ontdaan. Ben jij fan? Lucky you: vanaf vanavond kun je van het spektakel genieten op TLC.

Vier jaar geleden werd ze nog bijna van social media gekickt vanwege de ‘shockerende en ranzige’ medische video’s die ze plaatste. Sindsdien is er veel veranderd. Sandra Lee, beter bekend als Dr. Pimple Popper, is op het wereldwijde web een enorme hit. Met haar Youtube-kanaal laat ze de wereld zien hoe je de naarste huidophopingen verwijdert. Haar hoogtepunten tot nu toe? Het aantikken van de miljoen subscribers, de lancering van haar eigen huidverzorgingslijn SLMDskincare, de publicatie van haar boek én natuurlijk haar eigen tv-show.

‘Ik kan er zelf nauwelijks naar kijken’

Geen echte popaholic

Hoewel je zou denken dat Sandra als Dr. Pimple Popper zelf ook lekker gaat op het uitknijpen van rijpe pukkels, is niets minder waar. Sterker nog, je hoeft haar echt geen filmpjes te sturen van andere mensen die hun gebergte onder handen nemen. ‘Ik begrijp het hypnotische gevoel dat een goeie, schone popper kan oproepen, maar ik kan er zelf nauwelijks naar kijken. Ik heb eigenlijk geen echte popaholic. Meer eentje die wedergeboren is.’

Kalmerend effect

Het succes van de video’s zit ‘m volgens Sandra in verschillende factoren. ‘Kijken naar puisten die uitgeknepen worden maakt mensen blij. Het veroorzaakt een gevoel van opluchting of een afname van angst om ernaar te kijken. Sommige mensen zeggen dat ze in slaap vallen tijdens het kijken naar mijn video’s vanwege het kalmerende ASMR-effect dat ze met zich meebrengen. Anderen voelen een stimulerende boost en goede energie voelen, vergelijkbaar met het gevoel na een ritje in een achtbaan of het kijken van een enge film.’

‘Mensen komen van ver omdat ze geloven dat ik alle soorten gezwellen kan verwijderen’

Wonderdokter

Sandra is oorspronkelijk dermatoloog van beroep. Door haar titel Dr. Pimple Popper denken mensen tegenwoordig echter dat ze een soort wonderdokter is. ‘Mensen komen van ver omdat ze geloven dat ik alle soorten gezwellen kan verwijderen. Zij beseffen niet dat ik, als dermatoloog, alleen gezwellen in de huid en onderhuids weefsel kan weghalen. Met tumoren in organen, klieren, botten en spieren kan ik je echt niet helpen.’

Babyhuidje

Zou je zelf dolgraag een glad babyhuidje willen? Dan raadt Sandra aan om je verzorgingsproducten goed af te stemmen op de weersomstandigheden. ‘Bescherm je huid op zonnige dagen met een beschermfactor. Kou onttrekt de vocht uit je huid, dus in de winter moet je je huid goed voeden. Onthoud dat lotions op waterbasis minder voeden dan crèmes op oliebasis. Én houd in gedachten dat de crème die je beste vriendin gebruikt niet vanzelfsprekend geschikt is voor jouw eigen huid.’

Dr. Pimple Popper is vanaf 10 januari wekelijks om 21.00 uur te zien op TLC.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.