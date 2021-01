Waar het in de eerste gedeeltelijke lockdown nog best lukte er wat van te maken, is dat in deze donkere tweede lockdown toch een stuk pittiger. Je gaat nu niet voor de lol met een vriendin op een bankje buiten koffiedrinken, bijvoorbeeld. Een Amerikaanse Willie Wortel vond een zowel briljante als hilarische oplossing voor dit euvel.

Enter de draagbare sauna. Dat is een soort tent slash pak dat je zelfs in de grootste vrieskou lekker warm houdt. De sauna wordt geleverd met een stoeltje waar je op je gemakje op kunt zitten terwijl de tent je warm houdt en jij bij kletst met je vriend(in).

Gezondheidsvoordelen

De sauna belooft daarnaast een hele trits gezondheidsvoordelen. Het zou je immuunsysteem een oppepper geven, stress en vermoeidheid verminderen, je huid verbeteren en zelfs bijdragen aan gewichtsverlies. Allemaal leuk en aardig, maar het belangrijkste gezondheidsvoordeel is natuurlijk dat je weer buiten een borrel kunt drinken met een vriendin terwijl je er warmpjes bij zit.

T-rex armpjes

Klinkt als een droom, maar in de praktijk blijkt die draagbare sauna toch niet helemaal ideaal. Bridget Read van The Cut testte de unit uit en ziet nog wel wat praktische bezwaren. Zo moet je niet proberen een kom soep te eten met het ding, omdat je door de onhandige gaten in de tent niet veel meer hebt dan T-rex armpjes. En dan is er nog het zweet. Na een halfuur had ze er tabak van en klom ze warm en plakkerig uit de tent. Bovendien voelde ze zich nog geïsoleerder dan ze al deed, omdat ze zelf nergens bij kon en haar vriendin haar dus haar biertje moest aanreiken.

Nou ja, al die kritische noten terzijde: het blijft natuurlijk een hilarisch ding. Zie je jezelf zo wel zitten in het Vondelpark met een vriendin? Dan kun je de draagbare sauna hier en hier kopen. Als dat geen hete winter wordt…

