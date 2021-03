De Amerikaanse Emily Chrislip wierp zich op als draagmoeder van een stel uit China. Bijna een jaar na de bevalling hebben de ouders van het meisje hun baby nog steeds niet in de armen gesloten.

Dat heeft alles te maken met de reisrestricties als gevolg van de pandemie. Emily beviel in mei 2020, maar de ouders waren door de pandemie niet in staat naar Amerika af te reizen. Emily en haar man hadden de optie om de baby achter te laten bij een oppasbedrijf, maar wilden liever persoonlijk voor het meisje zorgen nadat de ouders daar expliciet om vroegen.

‘Eerst dachten we dat dat maximaal vier weken zou duren’, vertelt de draagmoeder. ‘Maar toen werd het langer en langer. We hebben nu maar geaccepteerd dat we het gewoon niet weten. Maar we hadden het ook niet anders gewild.’

Emily en Brandon met hun biologische zoon, tekst gaat verder onder foto.

Dagelijks leven

Tien maanden later zorgen Emily en Brandon nog steeds voor het kind en hebben de Chinese ouders hun dochter nog altijd niet ontmoet. ‘Ik kan niet geloven hoeveel tijd al is verstreken. Het lijkt snel voorbij te gaan, maar als je erbij stilstaat is het anders. We proberen zoveel mogelijk ons dagelijks leven op te pakken waardoor het niet meer zo bizar voelt. We hopen dat ze hier kunnen komen voor haar eerste verjaardag in mei.’

Terugkeren is het probleem

‘Ons grootste zorg zijn de maatregelen’, vertelt Emily. ‘Ik denk dat naar de Verenigde Staten komen niet zo’n probleem is, maar terugkeren naar Azië wel problemen kan opleveren. Dus we wachten nog even af wat ons te wachten staat met alle maatregelen.’ Daarnaast is de wereld over reizen, meerdere vluchten nemen en de baby misschien blootstellen aan Covid-19 ook een aanzienlijke zorg.

Ander land

In eerste instantie zou het stel uit China al voor de geboorte van het meisje naar de VS afreizen om haar daarna mee te nemen naar China. ‘Ze zouden erbij zijn in de geboortekamer en een eigen kamer krijgen in het ziekenhuis. Mijn taak zou er na de geboorte eigenlijk op zitten.’

‘Iets wat ik niet moet vergeten is dat zij in een totaal ander land met een totaal andere regering leven’, vervolgt Emily. ‘Hier zijn we vrij om te zeggen en doen wat we willen, maar dat is in China niet het geval. Als hen wordt gezegd iets te doen, dan doen ze het.’

‘Niet van ons’

Ondertussen zitten ze thuis met een meisje van wie het eigenlijk nooit de bedoeling was dat ze een band met haar zouden opbouwen. ‘Ik denk dat het voor Brandon moeilijker is dan voor mij. Hij is dol op baby’s en kinderen en een grote softie. Ik probeer een muurtje hoog te houden, maar ik weet niet hoe dat zit bij hem. We houden absoluut van haar en geven om haar, maar begrijpen ook dat ze niet van ons is.’

