Drank, hangtieten en cellulite: maak kennis met Trophy Wife Barbie

Klaar met de boring brave barbie die met haar bloedmooie man, goede figuur en perfecte droomhuis al haar zaakjes op orde heeft? Maak kennis met Trophy Wife Barbie.

Ze rookt zich te pletter, drinkt tot ze ervan moet kotsen, is gescheiden en heeft striae. Trophy Wife Barbie is allesbehalve perfect, zoals we haar engelachtige zusje kennen. Op haar Instagrampagina kun je meegenieten van al haar wilde avonturen. Kijk mee.

🚬🔫🌸 #TrophyWifeBarbie Een bericht gedeeld door Trophy Wife Barbie (@trophywifebarbie) op 17 Mei 2016 om 8:29 PDT

When your heavy period makes you even more patriotic 🇺🇸✨ #TrophyWifeBarbie #Happy4thofJuly Een bericht gedeeld door Trophy Wife Barbie (@trophywifebarbie) op 3 Jul 2017 om 2:02 PDT

My weekend 🙌🏻 #TrophyWifeBarbie #noregrets 🍻🥂🍷🥃🍸🍹🤢 Een bericht gedeeld door Trophy Wife Barbie (@trophywifebarbie) op 9 Jul 2017 om 2:01 PDT I feel rotten #🍌 #TrophyWifeBarbie Een bericht gedeeld door Trophy Wife Barbie (@trophywifebarbie) op 2 Sep 2016 om 5:59 PDT

Mood 🍕 #TrophyWifeBarbie #pizzaaa Een bericht gedeeld door Trophy Wife Barbie (@trophywifebarbie) op 1 Dec 2016 om 8:56 PST I f☀️cking love summer! #TrophyWifeBarbie #melting Een bericht gedeeld door Trophy Wife Barbie (@trophywifebarbie) op 21 Aug 2017 om 2:05 PDT

Period cravings have me like 🙌🏻🍫🍭🍰🎂🍮🍩🍪#givemeallthecarbs #TrophyWifeBarbie Een bericht gedeeld door Trophy Wife Barbie (@trophywifebarbie) op 20 Nov 2016 om 7:40 PST

Het brein achter de bijzondere barbie is Annelies Hofmeyr, een 37-jarige kunstenares in Toronto. Door Trophy Wife Barbie eigenschappen te geven die we juist niet van haar verwachten, verzet zij zich tegen hokjesdenken en stereotypen.

Vind jij Trophy Wife Barbie ook veel leuker dan haar brave zusje? Je kan haar nu op poster bestellen. Check de website om de collectie te zien.

