Deze drie sterrenbeelden gaan echt een prima week tegemoet

Komt het omdat de klok wintertijd heeft geslagen? Komt het omdat we in de mysterieuze week van Halloween zitten? Of komt het omdat de sterren in de donkere, geheimzinnige, mysterieuze en gepassioneerde aura van Schorpioen staan? Hoe dan ook: de stand van de sterren zorgt weer voor flink wat vuurwerk en daar zal ieder sterrenbeeld wat van merken. In het bijzonder Kreeft, Schorpioen en Boogschutter. Zij gaan een prima week tegemoet.

Voor alle sterrenbeelden

Nu de wintertijd is begonnen, is er geen ontkennen meer aan: de donkere maanden zijn aangebroken. De koude wind waait weer rechtstreeks in je gezicht en de ramen van de huizen zijn weer met lampjes verlicht. En ook tussen de planeten is het hommeles: Venus – de planeet van de liefde, luxe en romantiek – moet zich nog steeds een weg banen door de zogenoemde retrogade – de baan die veel tegenstroom geeft – en Mercurius – de planeet van conversatie, zelfexpressie en brain power – gaat vanaf 31 oktober ook wat drempels op de Melkweg tegen komen. Hier zullen alle sterrenbeelden wat van merken. Maar zoals hierboven al gezegd; Kreeft, Schorpioen en Boogschutter ontspringen de dans.

Kreeft: jij stelt je hart open voor zo veel plezier

Kreeftje, Kreeftje, Kreeftje toch. Jij gaat een erg leuke week tegemoet. Kunstzinnige ingevingen, creativiteit en plezier are coming for ya! Jij moet deze week gewoon op lekker veel dingen ‘ja’ zeggen. Dat kritische stemmetje in je hoofd gaat uit en je laat je deze week niet langer leiden door angst. Speelse seks? Ja leuk! Artistieke uitspattingen? Kom maar op. Deze week staat zie jij het mooie van de wereld en maak je hier uitbundig gebruik van. Je gaat knutselen om het knutselen. Zonder concreet doel. Want vaak is het werk dat we voor de lol doen, het werk dat het meest betekent.

Schorpioen: je gaat je vrij en wild voelen

Halloween is onlosmakelijk verbonden met je sterrenbeeld. Je staat bekend om je diepe, donkere verlangens. De afgelopen tijd was een woelige periode voor je: Venus werkte niet echt mee. Maar zie jezelf als oppermachtige heks – om in Halloween-termen te blijven spreken –, want deze week (en maand) maak jij korte metten met alle b*llshit. Jouw periode? Die komt er nu aan. It’s your time to shine.

Boogschutter: alle mist in je hoofd klaart op en je denkt kraakhelder

Popt het ene na het andere idee in je hoofd op? Van stiekeme, briljante wraakplannen tot strategische meesterzetten? Het zou zo maar iets te maken kunnen hebben met het feit dat op 31 oktober Mercurius officieel de baan van Boogschutter betreedt. We weten allemaal hoe begaafd een filosoof is, maar wanneer Mercurius aan jouw kant staat, wordt je intelligentie in vuur en vlam gezet.

Moet wel gezegd worden: Mercurius is ook in strijd met jouw sterrenbeeld. Heersend over communicatie, cognitieve functie en planning ligt het niet direct in jouw lijn, dus tijd om Mercurius de hand te schudden en voor spontaniteit te gaan.

