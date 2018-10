Driekwart van de millennials heeft weleens piep in oren: zo voorkom je dat-ie blijvend wordt

Feestend Nederland heeft een goed weekend in het vooruitzicht. Vandaag is de aftrap van het Amsterdam Dance Event, hét EDM-evenement van het jaar. Meer dan 2.500 (!) artiesten van over de hele wereld komen naar onze hoofdstad om optredens te verzorgen in 140 clubs. Maar behalve goeie muziek en vette shows brengt dat ook de nodige risico’s voor je gehoor met zich mee.

Op de dag na een feestje wakker worden met een piep in je oren, het gebeurt maar al te vaak. Meer dan driekwart van de millennials heeft er weleens last van, blijkt uit onderzoek van zorgverzekeraar Anderzorg onder ruim 1.000 millennials. Bij de meesten (39%) trekt de piep na een paar dagen weg. Maar inmiddels heeft een op de tien jongeren (11%) te maken met tinnitus, blijvende gehoorschade.

Bewust te hard

Dat harde muziek gehoorschade kan veroorzaken is een no brainer; 96 procent van de jongeren is hiervan op de hoogte. Meer dan de helft (57%) van de millennials geeft aan bang te zijn om gehoorschade op te lopen. Toch handelen we er niet naar. Bijna de helft van de jongeren (48%) zet bijvoorbeeld de muziek die zij luisteren via oordopjes of een koptelefoon bewust te hard en nog maar een klein deel (14%) van de millennials draagt altijd gehoorbescherming bij harde muziek op feestjes of bij concerten.

‘Dat overkomt mij niet’

Jongeren wéten dus wel dat muziek kan leiden tot gehoorschade, maar onderschatten het risico bij zichzelf alsnog. Bijna de helft (49%) denkt dat ‘het wel mee zal vallen hoezeer zijn gehoor zal beschadigen door harde muziek’. Kortom: er valt nog veel te leren. Deze vier tips lijken ons een goed begin.