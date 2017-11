Het drinken van dit fruitsap zorgt voor een betere nachtrust

Zie je ieder uur wegtikken op de klok terwijl je eigenlijk in diepe slaap zou moeten zijn? Niets is irritanter dan dat, vooral wanneer je de volgende dag veel te doen hebt. Maar er is hoop: een glaasje fruitsap per dag kan zorgen voor een betere nachtrust.

Niet ieder fruitsap werkt; volgens onderzoekers van het Amerikaanse Louisiana State University Agricultural Center is kersensap het wonderdrankje. Iedere dag en klein glaasje geconcentreerd sap en je zal slapen als een roosje.

Kersensap vs. placebo

Voor het onderzoek werden proefpersonen met slaapproblemen ingezet en onderverdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg kersensap toegediend, de andere groep een placebo. Zónder op de hoogte te zijn wat ze te drinken kregen. Wat bleek? De groep die kersensap dronk, sliep aanzienlijk beter. Kersensap zou goed zijn voor anderhalf uur meer slaap, zo beweert het onderzoeksteam.

Meer onderzoek nodig

Uit hetzelfde onderzoek bleek dat de groep die kersensap dronk, minder kynurenine in hun bloed had. Dit is een stof die gelinkt wordt aan een minder goede nachtrust. De onderzoekers geven echter wel aan dat er meer onderzoek nodig is. Maar het is het proberen waard, toch?

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Libelle | Beeld iStock