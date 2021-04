Intense dromen over je baas? Dit is de diepere betekenis

Als je (meer dan) fulltime werkt, is dromen over je baas wellicht het laatste waar je op zit te wachten. Kun je please even een break krijgen? Afhankelijk van wat je baas precies doet in die droom, zit er een betekenis achter die je misschien niet wil negeren.

Of je nou in je droom nou ruzie hebt met je baas, een nieuw avontuur aangaat met je baas óf het er opeens steamy aan toe gaat: grote kans dat op de achtergrond iets groters meespeelt, zegt droomexpert Lauri Loewenberg. ‘Vraag jezelf af of er op dit moment een probleem is met je baas dat je moet oplossen. Als dat niet het geval is, is een goede vuistregel om jezelf af te vragen wat het opvallendst is aan jouw baas.’

Autoriteit tonen

‘Vaak staat je baas symbool voor je eigen kunde om de leiding te pakken en moeilijke besluiten te maken’, vervolgt Loewenberg. ‘Moet je misschien thuis of in je relatie meer autoriteit tonen? Er is een bepaald probleem waar je de verantwoording moet nemen en moet afhandelen als een baas?’

Zo kan je droom erop wijzen dat je in een situatie bent waarin je zelf de touwtjes in handen moet nemen. Als je gedoe hebt met je moeder, je geliefde of een vriendin, dan is de kans groot dat die persoon opdoemt in je dromen. Maar vaak genoeg komen in dromen ook mensen voorbij die je nooit eerder hebt ontmoet. ‘Dat is omdat ieder personage in je droom doorgaans staat voor een bepaald aspect van jezelf.’

Hoe intenser de droom, hoe belangrijker

Als je je baas ziet als een natuurlijke leider, een krachtig en besluitvaardig iemand, dan staat je baas wellicht symbool voor een bepaald deel in je leven waar je zelf daadkrachtiger zou willen zijn. Ook al vind je het ongemakkelijk om over je baas te dromen: het is een goed idee om daar aandacht aan te besteden. Want hoe intenser de droom, hoe belangrijker de boodschap.

Bron: Bustle | Beeld: Brunopress