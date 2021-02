Als je over spinnen droomt, kan het zijn dat je brein je een waarschuwing stuurt voor lastige situaties die je in het verschiet hebt. Maar volgens droomanalist Jane Teresa Anderson, hangt de symboliek van de spin in je droom af van je persoonlijke associaties met spinnen.

Ervaringen verwerken

Aan The Cut vertelt ze: ‘Ik zie dromen als het verwerken van je bewuste en onbewuste ervaringen van de dag. Het is een soort manier waarmee je dingen probeert te plaatsen of begrijpen. Tegelijkertijd plaatst het die informatie ook in de context van je persoonlijke geschiedenis met het onderwerp waarover je droomt.’

Daarom hangt de betekenis van een spin in je droom volgens Andersom dan ook af van je persoonlijke ervaring met spinnen. Ben je als de dood voor de achtpotige insecten en spring je nog net niet op de bank als je er eentje ziet, dan kan je deze angstige gevoelens sterk ervaren in je droom.

In dat geval kan dromen over een spin ‘symboliek zijn voor angsten of onzekerheden die je in je leven tegenkomt’, verklaart de droomanalist. ‘Hierbij gaat het vooral om onverwachte enge dingen in het leven, aangezien mensen spinnen voornamelijk zien als beestjes die plots verschijnen en je erg laten schrikken’, verklaart ze.

