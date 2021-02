Dromen kunnen soms levensecht lijken. Wanneer je een heftige – en een beetje een té realistische – droom hebt gehad, moet je soms wel vijf keer checken of het niet écht is gebeurd. Droom jij bijvoorbeeld vaak dat je te laat komt? Dan heeft dat een bepaalde betekenis.

Hint: je komt heus wel op tijd.

Echte dromen

Een van de fijnste (en vervelendste) dingen aan dromen is dat je het niet zelf bestuurt. Je slaapt, maar in je hoofd speelt zich een heel verhaal af en je kunt er vrijwel niks aan doen. Niet dat deze verhalen ooit logisch zijn, maar toch kunnen dromen voor vraagtekens zorgen als je wakker wordt. Want, is het nou wel of niet echt gebeurd en wat betekenen al deze gekke dromen toch?

Dromen over te laat komen

Over vervelende dromen gesproken: dromen dat je te laat komt is toch wel echt een van de minst leuke. Want, boy, wat lijken die echt. De stress die je ervaart tijdens die dromen zijn ongekend en laten we eerlijk zijn, ze zorgen er ook niet echt voor dat je nog lekker slaapt óf fijn wakker wordt. Maar wist je dat het heel goed is als je droomt over te laat komen?

Voorbereiding

Eigenlijk doet je lichaam je een groot plezier met dromen dat je te laat komt. Er is namelijk een grote kans dat je, wanneer je zo’n droom hebt, een grote deadline hebt die je koste wat het kost moet halen. Overdag ben je er misschien niet zo mee bezig, maar ’s nachts draaien je hersenen er overuren door. De droom bereidt je eigenlijk voor op de worst case scenario omtrent die deadline. Je lichaam houdt je hierdoor scherp en dus hoef je je in principe nergens druk om te maken.

Ongeduldig

Niet alleen bij upcoming deadlines komen deze dromen voor. Ook bij ongeduldige mensen bijvoorbeeld. De droom wil dan letterlijk zeggen, wees niet zo ongeduldig. Vaak gaat dit over kansen die je in de toekomst wil aangrijpen, maar wat simpelweg nú nog niet kan. Dit is meestal wanneer je deze droom niet zo vaak hebt, of dat-ie opeens verschijnt. Misschien wil je iets super graag, maar is het op dit moment gewoon nog niet mogelijk. Even rustig afwachten dus.

Bron: Harpers Bazaar | Beeld: Getty