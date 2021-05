Dronken na 2 glazen wijn? Geef de lockdown maar de schuld

Bekaf zijn na een avond socializen, coronakilo’s, starnakel worden van twee glazen wijn: je kunt de lockown van een hoop dingen de schuld geven. En dat is zeker geen smoesje. De kans is groot dat door de lockdown je alcoholtolerantie flink is gekelderd.

Tijdens de lockdown kon je de wereld in twee kampen verdelen: zij die het van ellende op een zuipen zetten en hun geld uitgaven aan dure flessen wijn, en zij die amper nog een slok dronken bij gebrek aan sociaal leven.

Niet meer gewend

Het is geen geheim dat als je lange tijd geen of weinig alcohol drinkt, je ‘m de volgende keer dat je wél gaat drinken al snel voelt hangen. Je lichaam is simpelweg niet meer gewend aan je oude drinkpatroon. Gevolg: je struikelt over je woorden én je voeten na twee glazen wijn op het terras.

Binge-drinken

Veel mensen beschouwden de lockdown ook als een goed moment om nu eens echt een gezonde leefstijl na te streven en subiet alcohol in de ban deden. Als je zo lekker bezig bent: keep up the good work. Zie het feit dat je nu weer vrienden en familie kunt zien niet als een excuus om weer volop te gaan binge-drinken. Na vier weken geen alcohol, is je tolerantie ten opzichte van alcohol al verlaagd. Zet je dus schrap als de cocktails op tafel komen.

Misschien is dit ook het goede moment om je eigen drankgebruik onder de loep te nemen. Heb je echt twee flessen wijn per persoon nodig voor een leuke avond, of is het eigenlijk ook wel lekker om na een glas (of twee) over te gaan op non-alcohol? Drink je omdat je er écht zin in hebt, of drink je mee met anderen uit gewoonte?

Venijnige katers

En dan nog iets: een jaar verder, betekent ook dat je een jaar ouder bent (no shit). Dát betekent dat je weer net iets minder goed tegen alcohol kunt. Als in: de katers worden steeds venijniger en dreunen langer na. We willen niemands vrijmibo verpesten, maar als twee wijntjes nu hetzelfde effect op je hebben als zes wijntjes vóór de lockdown, zou je daar ook je voordeel mee kunnen doen. Santé!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty