Drugs gebruiken om beter te functioneren wordt steeds normaler

Een pilletje hier, snuifje daar: drugs gebruiken lijkt steeds normaler te worden. Het gebruik raakt steeds meer sociaal geaccepteerd, zo is ook te lezen in de nieuwste VIVA. Maar wat als je het nodig hebt om normaal te kunnen functioneren?

Uit onderzoek van NU.nl in samenwerking met veldwerkbureau Panel Inzicht blijkt namelijk dat maar liefst 12 procent van de ondervraagden drugs gebruikt om goed of beter te functioneren. Hiervoor ondervroegen ze duizend respondenten en zijn cafeïne, alcohol en tabak niet meegerekend.

Lees ook: ‘Ik gebruikte een maand lang lsd op de werkvloer’

Drugs beter functioneren

Deze cijfers zijn een herkenbaar beeld, zo verklaart arts-epidemioloog bij het Trimbos-instituut Esther Croes. Want ritalin gebruiken om gefocust te zijn tijdens een tentamen? Veel studenten doen het en het is dan ook steeds normaler. ‘Dat geldt ook voor bijvoorbeeld chauffeurs die denken beter gefocust te zijn als ze stimulerende middelen op hebben of in zware beroepen in de vlees- en metaalindustrie om het werk langer vol te kunnen houden’, verklaart Esther. De middelen die gebruikt worden hiervoor zijn relatief goedkoop: denk aan amfetamine-achtige middelen zoals ritalin en speed.

Zorgelijke ontwikkeling

Dat steeds meer mensen dus drugs als hulpmiddel nodig hebben om goed te kunnen functioneren, vindt Floor van Bakkum van verslavingskliniek Jellinek een zorgelijke ontwikkeling. Een verslaving ligt namelijk bij deze gebruikswijze veel meer op de loer dan dat je af en toe wat voor je plezier pakt. ‘Drugs krijgt een functie in je dagelijks leven en je kan het gevoel krijgen dat je zonder niet goed presteert.’

Feestjes

Want het beter kunnen functioneren door drugs speelt zich niet alleen af in de professionele sfeer. Nee, mensen geven vaak ook aan drugs ‘nodig te hebben’ om goed te kunnen feesten, verklaart Croes. Waarom? Nou, ‘omdat ze makkelijker contact leggen als ze MDMA op hebben.’ En daar houdt het gebruik niet op: van Bakkum ziet verdovende middelen ook steeds meer ingezet worden om beter tot rust te kunnen komen. Drugsgebruik wordt dus steeds normaler, maar wanneer je het nodig hebt om te functioneren, ligt een verslaving zo op de loer.