Deze 6 voordelen van dry january houden je gemotiveerd

Kijk, die eerste week van januari nog geen druppel drinken, is een makkie. Je voelt de kater van de jaarwisseling nog nadreunen en het gebrek aan fysieke nieuwjaarsborrels betekent een stuk minder verleidingen. Maar dan is het gevoelsmatig 63 januari, komt de sparood je neus uit en komt het besef dat een goede fles wijn opentrekken een van de weinige leuke dingen is die nog kunnen in lockdown.

Dat zijn de momenten waar het erop aan komt. Zwicht je, of laat je karakter zien en sla je ook vriendinnen die aandringen op glühwein en espresso martini’s dapper van je af? Deze zes voordelen van dry january zijn in ieder geval een goede motivatie om tóch vol te houden.

1. Je slaapt als een roos en hebt bakken energie

Is het je ooit opgevallen dat je onrustiger slaapt na een paar glazen wijn? Dat is geen toeval. Alcohol rommelt met je slaap. Als je niet drinkt, kun je vijf tot wel zes extra slaapcycli doormaken. Die extra slaap zorgt er weer voor dat je de volgende dag betere beslissingen maakt en beter in staat bent problemen op te lossen. Dat komt doordat je REM-slaap (je diepste slaap, red.) belangrijk is voor je cognitieve skills.

Als je beter uitgerust bent, heb je de volgende dag ook meer energie. Sporten gaat je bijvoorbeeld ook een stuk gemakkelijker af. Mocht je een marathon op de planning hebben, dan is een maand van tevoren stoppen met drinken geen slecht idee.

2. Je bent meer gehydrateerd waardoor je huid er beter uit ziet

Door alcohol maak je een hormoon aan (ADH), waardoor je sneller vocht verliest. Dat verklaart ook waarom je de volgende dag zo’n rammende hoofdpijn hebt. Als je niet drinkt, droog je minder snel uit. Gevolg: je hebt minder snel last van hoofdpijn, dorst en honger.

Dat vocht heeft nog een fijne bonus: je huid krijgt er een fantastische glow van. Fijne lijntjes vervagen, je huid oogt helderder en je bent minder opgezet door de drank. Kijk dus niet raar op als je je ID moet laten zien als je na dry january een fles drank koopt. 😉

3. Je verkleint het risico op bepaalde aandoeningen

Drinken zorgt voor een hogere bloeddruk. Na verloop van tijd kan dat leiden tot een chronische hoge bloeddruk, wat weer een belangrijke risicofactor is voor hartziektes. Door niet te drinken, gaat je bloeddruk significant omlaag – met alle voordelen van dien. Alcohol links laten liggen, zorgt er ook voor dat je minder last krijgt van maagzuur en je spijsvertering soepeler werkt. Na een maand geen alcohol is ook het vet in de lever afgenomen. Dat verkleint het risico op leveraandoeningen en leverkanker.

4. Het verbetert je humeur

Alcohol heeft de lelijke eigenschap dat je er nogal down van kunt worden. Mensen die excessief drinken, maken minder van het gelukshormoon serotonine aan. Als je een stevige drinker bent, is de kans groot dat je je na een maand zonder alcohol ook mentaal veel beter voelt. Da’s ook geen overbodige luxe in deze donkere wintermaanden.

5. Je verbetert je hersengezondheid

Een maand geen alcohol vermindert de kans op geheugenverlies. Niet alleen op de korte termijn (hoe ben je in vredesnaam bij hem in bed beland), maar ook met aandoeningen op de lange termijn (zoals dementie). Omdat alcohol bepaalde neurotransmitters zoals dopamine onderdrukt, werken de neurologische doorgangen van je brein ook weer zoals ze moeten. Dat betekent niet alleen dat je je blijer voelt, maar je hersenen ook fit blijven.

6. Je seksleven kan ervan opknappen

Hele volksstammen zijn ervan overtuigd dat een paar glazen wijn ze in de mood brengt. Dat kan wel zijn, maar drank maakt je nog geen seksgodin. Met een borrel op voel je je misschien vrijer, maar alcohol zorgt er ook voor dat je zenuwuiteinden (tijdelijk) minder gevoelig zijn. Mannen krijgen vaker erectieproblemen en vrouwen kunnen last krijgen van vaginale droogte. En met dát dry january-voordeel in gedachten, houd je het niet-drinken vast nog weken vol.

Bron: Bustle | Beeld: iStock