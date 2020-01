Dry January: deze films helpen je er doorheen

Doorzetters en geheelonthouders opgelet; januari is al over de helft en dus begint het echt zwaar te worden om Dry January vol te houden (toch?). Maar grijp in plaats van naar de wijnfles naar je afstandsbediening want we helpen mee: hier zijn 5 films Dry January films die je er doorheen helpen!

1. Iron Man

Huh? Wat heeft Iron Man met Dry January te maken? Nou alles! Net als jij probeert Tony Stark zijn leven te beteren. Hij is in het begin een zuipende playboy die massavernietigingswapens ontwerpt, maar nadat hij door terroristen wordt gegijzeld, de verschrikkingen van dichtbij ziet en weet te ontsnappen, weet hij dat er iets moet veranderen. Hij wordt een superheld die de zwakkeren beschermt: Iron Man! En natuurlijk drinkt hij geen alcohol wanneer hij in zijn ijzeren harnas moet vliegen. Robert Downey Jr. keert trouwens tijdelijk terug als Iron Man, speciaal voor een Disney+!

2. Bridget Jones’s Diary

Bridget Jones heeft het helemaal gehad: ze rookt als een ketter, drinkt als een tempelier en het gewicht wat de weegschaal aangeeft is erger dan de engste horrorfilm. Oh ja, en ze is nog steeds single. Na Nieuwjaar gaat ze cold turkey en start een dagboek waarin ze haar verbeteringen bijhoudt. Kan ze van de sigaretten en drank afblijven? Nee natuurlijk niet want er zijn al 2 vervolgfilms gemaakt! Maar toch, Bridget Jones’s Diary blijft een klassieker die je absoluut motiveert die verrekte Dry January uit te zitten.

3. Hancock

Hancock (Will Smith) is een zwerver die de hele dag kachellam op straat zit te ruften. Er is alleen één ding dat hem onderscheidt van alle andere hobo’s: hij heeft superkrachten! Een reclameman (Jason Bateman) ziet heil in hem en weet dat hij een echte superheld kan worden als hij de fles eens laat staan en leert niet een lul te zijn. Zijn vrouw Mary (Charlize Theron) gelooft er niks van maar verbergt ook een duister geheim… Toevallig heeft Will Smith vorig jaar in het echt ook het roer omgegooid want hij leefde veel te ongezond.

4. The World’s End

Gary King (Simon Pegg) was ooit de coolste gast in zijn geboortedorp, maar als veertiger is hij nooit uit zijn puberfase gekomen en heeft hij alleen nog alcohol als vriend over. Toch overtuigt hij zijn 4 voormalige vrienden (o.a. gespeeld door Nick Frost en Martin Freeman) om terug naar hun geboortedorp te gaan en de ultieme kroegentocht te houden. Ze proberen Gary te helpen maar worden een beetje afgeleid door het feit dat het dorp door aliens is overgenomen!

5. Beerfest

Twee Amerikaanse broers reizen naar Duitsland voor het Oktoberfest en stuiten daar op een geheim genootschap die de ultieme bierdrinkwedstrijd organiseert. Raad eens wat ze gaan proberen te winnen? Een extreem flauwe komedie die vooral bewijst dat overmatig alcohol zuipen helemaal niet zo grappig is. Als Beerfest je niet motiveert om Dry January uit te zitten, weten wij het ook niet meer!