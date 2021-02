Dry January is voorbij, maar: hoe nu verder?

Het is weer februari, dus trek die fles maar open. Nee grapje natuurlijk, maar voor de mensen die meededen aan Dry January betekent het wel dat een periode zonder drank voorbij is. Maar hoe nu verder?

Volgens experts zijn veel mensen na een maandje niet drinken extra gemotiveerd om eens anders naar hun relatie met drank te kijken. Uit onderzoekt uit 2018 van de Universiteit van Sussex blijkt dan ook dat 80 procent van de personen die meededen aan Dry January, meer controle hadden over hun drankgebruik én zelfs een half jaar later nog minder dronken.

Dry January voorbij

Sam Hickey, counselor in verslavingszorg, verklaart aan Bustle: ‘In slechts 30 dagen onthouding, zul je waarschijnlijk hebben gemerkt dat je slaappatroon al is verbeterd, evenals je fysieke gezondheid en energieniveau.’ Kijk dan ook na deze periode naar de positieve effecten die je hebt gevoeld en misschien wel vast wilt houden. Denk aan meer tijd voor hobby’s, geldbesparing of juist een stuk beter in je vel zitten.

Nieuwe relatie

Door te kijken wát voor jou belangrijk is, kun je een nieuwe relatie op gaan bouwen met alcohol. ‘Krijg inzicht in hoe drank in je leven past en hoe je wilt dat het in jouw leven past’, aldus therapeut Meaghan Rice. Gebruik je het juist als een soort beloning of als een manier om de stress te verlichten? Onderzoek welke rol drank speelde in een normale week de rest van het jaar en ga na wat je misschien zou kunnen aanpassen.

Verandering

Ook is het essentieel om na te gaan hoe alcohol je mentale gesteldheid beïnvloedt. ‘Hoewel alcohol misschien de façade van verlichting biedt na een zware dag of troost geeft als je worstelt met je moeilijke gevoelens, onthoud dan dat alcohol een deprimerende werking kan hebben’, legt Rice uit. Denk aan minder goed slapen plus je emotioneel en lichamelijk slechter voelen. Grenzen stellen aan het aantal glazen dat je drinkt, kan daarom heel goed helpen. Bijvoorbeeld alleen in het weekend of maar één glas per avond. Maar: ben niet te streng hierin voor jezelf. Hickey wil benadrukken: ‘Geef jezelf niet het gevoel dat je hebt gefaald door jezelf een grens te geven die onrealistisch is.’

Afhankelijk van alcohol

Mocht Dry January nu een ware challenge zijn geweest en je alleen maar het gevoel hebt gehad dat je zo snel mogelijk weer wil drinken, dan moet je eens goed naar je relatie met alcohol kijken. Verslavingsspecialist Joseph Volpicelli raadt dan ook aan om de flessen drank misschien even helemaal uit je leven te bannen en ook uit je huis te weren. Wees daarbij niet bang om aan te kloppen bij vrienden of zelfs een professional. ‘Het kan iemand zijn die op dezelfde manier worstelt, of gewoon een goede vriend of partner.’

Bron: Bustle | Beeld: Pexels