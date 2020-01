Dit is wat Dry January volgens experts met je lichaam doet

Na de jaarwisseling kun je geen tijdschrift openslaan of feestje betreden zonder dat het over Dry January gaat. Menig party animal laat de eerste maand van het jaar de drank staan – of doet een poging daartoe – in de hoop er een gezonder en gebalanceerder leven voor terug te krijgen. Maar wat levert zo’n alcoholvrije maand nu eigenlijk op?



Uit onderzoek van een groep leverspecialisten blijkt dat een maand geheelonthouding lichamelijk flink wat voordelen met zich meebrengt. Niet alleen profiteren Dry January-ers van een betere concentratie en nachtrust; ook verbeteringen in leverfunctie en bloeddruk zijn aangetoond.

Bovendien kan zo’n maand geheelonthouding helpen om kilo’s kwijt te raken; gemiddeld verliezen deelnemers tijdens Dry January tussen de 1,2 en 2 kilogram, zo meldt Rajiv Jalan, hoogleraar aan het University College London en co-auteur van het onderzoek dat in april 2018 werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open.

Slaap wijntje slaap

Maar vooral een verbeterde nachtrust is een veelgehoord gevolg van Dry January. Hoewel een borrel wordt gezien als kalmeringsmiddel, heeft het namelijk een negatief effect op de slaap. Een onderzoek dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JMIR Mental Health toont aan dat zelfs één alcoholische versnapering al ten koste gaat van de kwaliteit van je slaap.

Ook ná januari

Maar niet alleen in januari zelf profiteren geheelonthouders van hun alcoholvrije maand. Deelnemers kunnen ook na afloop makkelijker van de alcohol afblijven. Dit heeft Richard de Visser, psycholoog aan de Universiteit van Sussex, aangetoond in een onderzoek waarvoor hij 857 deelnemers volgde die zich aan de challenge waagden.

Zowel de groep die heel januari alcoholloos doorkwam – twee derde van de ondervraagden – als de mensen die vroegtijdig afhaakten, dronken de zes maanden na januari minder vaak én minder grote hoeveelheden. Een kleine groep ervoer daarentegen een rebound-effect: deze dronk na Dry January méér dan voorheen.

