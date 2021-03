Smaakt dure wijn écht beter? Nou, dat zit deels tussen je oren

Soms, heel soms, trakteer je jezelf op een wat duurdere fles wijn. Kaasje erbij en we verklaren het borreluur voor geopend. En hoewel je misschien denkt dat die investering ook echt beter smaakt, is dat niet helemaal het geval.

Je kunt ook gewoon een goedkope fles kopen. Ja, echt. Het is alleen je mindset die je vervolgens zal moeten veranderen.

Uit Zwitsers onderzoek blijkt namelijk dat niet de kwaliteit het belangrijkste is, maar de prijs die jij zelf hangt aan de alcoholische versnapering. Wanneer jij namelijk het gevoel hebt dat een fles heel wat kostte, zal deze wijn automatisch beter smaken. Hoe zit het? Nou, ons brein merkt dus niet altijd het verschil op, zo blijkt uit een studie van de Universiteit van Bazel.

Duurkoop Hiervoor mochten 140 mensen deelnemen aan een proeverij van een gerenommeerd wijnhuis. Hallo, waar kunnen wij ons opgeven? Er was geen overleg mogelijk tussen de kandidaten en de opdracht was simpel: ga maar lekker wijnen, wijnen, wijnen. Drie van de zes flessen hadden vervolgens geen label, terwijl de proefpersonen van de resterende opties wel precies wisten wat deze kostten. Maar je raadt het al: aan sommige flessen werd dus expres een duurdere prijs gegeven en andersom.

Wijnen, wijnen, wijnen

En nee, de deelnemers mochten niet alleen maar lekker zitten borrelen, het onderzoek was wel in naam van de wetenschap. Stond er geen prijs op de flessen, dan vonden ze deze keuzes eigenlijk allemaal even lekker. Wisten ze wel wat de wijn kostte, dan vonden ze de zogenaamde prijzigere optie beter smaken. Dus wat hebben we hier nu van geleerd? Als je gewoon denkt je voor een fles diep in de buidel moest tasten, ben je helemaal in je nopjes. Scheelt weer heel wat geld.

Bron: HLN | Beeld: Unsplash