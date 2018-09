Durf jij het aan? Deze test laat zien hoe oud je hart is

Age is nothing but a number, right? Dat klinkt inderdaad heel makkelijk, totdat je hart daar anders over denkt. Want ons hart is de motor van ons lichaam en we hebben er vrij weinig aan als ‘ie niet in lijn loopt met onze daadwerkelijke leeftijd. Daarom kun je nu de leeftijd van je hart berekenen.

Overgewicht, stress, te weinig beweging, er zijn genoeg factoren die ervoor kunnen zorgen dat je hart een slechte conditie heeft. Wist je dat vier op de vijf volwassenen hierdoor zelfs een vroegtijdige dood riskeren? Dit is in 80% van de mensen onder de 75 te voorkomen door gezonder te leven.

In het Verenigd Koninkrijk hebben de nationale gezondheidsdienst en The British Heart Foundation daarom de handen ineen geslagen en een test ontwikkeld waarmee je de leeftijd van je hart kunt bepalen. Hierdoor kun je zien of de zogenaamde leeftijd van je hart gelijk is aan je echte leeftijd, of dat de conditie nog wel wat bijgeschaafd mag worden.

Easy peasy

De test is vrij makkelijk te doen. Je vult algemene informatie in als gewicht en lengte en beantwoordt 16 vragen over je gezondheid. Benieuwd? Klik hier om de test te doen.

