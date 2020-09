Floor Claus: ‘Er is altijd wel een passende cosmetische behandeling’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken op welk gebied dan ook? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt esthetisch arts Floor Claus al jouw vragen op het gebied van cosmetische behandelingen.

Vraag 1

Iedereen vraagt me constant of ik slecht heb geslapen. Dat is vaker niet dan wel het geval, maar blijkbaar zie ik er toch altijd moe uit. Zijn er cosmetische behandelingen die dit kunnen oplossen?

Antwoord:

‘Dit is denk ik de meest gestelde vraag bij ons in de praktijk. Mensen willen er niet per se jonger uitzien, maar vooral fit en uitgerust. Moe zijn hangt immers vaak samen met een ongezonde uitstraling. En dat willen we absoluut niet. Het is best lastig om bij jezelf aan te wijzen wat die vermoeide uitstraling veroorzaakt. Ik zou je dus willen aanraden om een afspraak te maken bij een cosmetisch arts voor een intake. Vervolgens kunnen jullie samen zoeken naar de oorzaak. En dit kan echt van alles zijn. Wallen zijn natuurlijk het meest gehoorde probleem. Al is er wel een duidelijk verschil tussen ingevallen of opgezette wallen. In het laatste geval is er sprake van vocht en dat kun je bij een plastisch chirurgeh laten bandelen. Een ingevallen wal is juist een geultje bij je traangoot en kun je heel goed met een filler aanpakken. Daarnaast ga je er ook vermoeid uitzien als je last hebt van volumeverlies in je gezicht. Bijvoorbeeld doordat je de laatste tijd veel bent afgevallen of omdat je stress hebt gehad. Ook bij dit probleem is een filler een goede oplossing. Tot slot zouden hangende oogleden ook nog een oorzaak kunnen zijn. Ook dat is goed te behandelen, bijvoorbeeld met een ooglidcorrectie óf met botox door je wenkbrauwen wat te laten liften. Wat de oorzaak van jouw vermoeide uitstraling ook is, er is eigenlijk altijd wel een passende cosmetische behandeling die dat op een mooie manier kan aanpakken.’

Vraag 2

Vroeger had ik ernstige acne en hoewel ik daar gelukkig vanaf ben, heb ik er helaas lelijke littekens aan overgehouden. Zijn er manieren om deze plekjes minder zichtbaar te maken?

Antwoord:

‘Acne kan de huid flink beschadigen. Delen van jouw huid zijn door de ontstekingen verzwakt en dat kan ook op latere leeftijd nog voor problemen zorgen. Nu zijn het de littekens die je dwarszitten, maar je bent ook nog eens veel gevoeliger voor rimpels. Gelukkig zijn er verschillende manieren om acnelittekens aan te pakken. Je kunt ervoor kiezen om de bovenlaag van je huid gelijkmatiger te maken óf je kunt de huid van binnenuit stimuleren om langzaam gelijkmatiger te worden. Vaak bestaan acnelittekens uit kleine putjes en die zijn heel mooi te vullen met fillers. De plekjes zijn ook goed te behandelen met een sterke peeling, een techniek waarbij oude oppervlakkige huidcellen worden verwijderd en er nieuwe huidcellen aan de oppervlakte komen. Hierdoor gaat je huid er zacht en egaal uitzien. Met een laserbehandeling herstel je het beschadigde weefsel en ontstaat er gezond weefsel. Tot slot is er Profhilo, een hyaluronzuur dat zich in de huid verspreidt en ervoor zorgt dat het egaler wordt. Voor elke behandeling geldt: je krijgt het niet perfect, maar je huid gaat er wel beter uitzien. Hou er rekening mee dat je minstens drie behandelingen moet nemen voordat je echt verschil ziet. Je zult er dus even de tijd voor moeten nemen.’

Feiten van Floor

Floor Claus (45) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich als een van de eersten in Nederland in cosmetische geneeskunde. Ze richtte zich in het bijzonder op injectables die worden geïnjecteerd om de huid te verbeteren of te verfraaien. Tegenwoordig is ze een van Nederlands meest vooraanstaande esthetische artsen en is ze samen met haar partner Rogier Holtz eigenaar van de cosmetisch geneeskundige kliniek ClausHoltz Aesthetics in Amsterdam.

