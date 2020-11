Floor Claus: ‘Het is belangrijk dat we niet gaan thuisdokteren’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt esthetisch arts Floor Claus al jouw vragen op het gebied van cosmetische behandelingen.

Vraag 1

Mijn zus wil graag een borstvergroting. En – als we weer mogen reizen – bij voorkeur voor een spotprijs in het buitenland. Het internet staat vol met horrorverhalen, hoe praat ik dit idee uit haar hoofd?

Antwoord:

‘Persoonlijk zou ik het niet aanraden om cosmetische ingrepen in het buitenland te laten doen. Nu is het buitenland een vrij breed begrip en wil ik niet alle klinieken over één kam scheren. Er zijn ook veel goede privéklinieken die echt mooi werk leveren. Maar helaas ken ik de horrorverhalen ook. En ik kan niet ontkennen dat ik weleens mensen in mijn kliniek krijg waarbij een ingreep in het buitenland helemaal is misgegaan. Iemand bij wie er permanente fillers waren ingespoten bijvoorbeeld, maar ook een faliekant mislukte neuscorrectie die in Thailand was gedaan. Het is, denk ik, vooral belangrijk om je af te vragen of die spotprijs wel echt zo laag is. Vergeet niet dat je er ook nog naartoe moet reizen én dat je er een paar weken moet verblijven. Zeker na een borstvergroting kun je niet snel weer naar huis. Je mag niet meteen vliegen en je moet het zeker een week echt rustig aan doen. Daarnaast moet je sowieso wachten tot je hechtingen eruit zijn. Meteen daarna is alles nog hartstikke gevoelig en pijnlijk en wil je ook echt niet met tassen lopen te zeulen op een vliegveld. Het financiële voordeel is dus niet zo groot als het op het eerste oog wellicht lijkt. Realiseer je daarnaast ook dat als je ooit wél problemen ondervindt van de operatie, je niet zo makkelijk naar de chirurg in kwestie kunt gaan. Is dat het risico waard? Als je zus toch per se naar het buitenland wil, moet ze letten op twee dingen: een chirurg met wie ze goed kan communiceren én een kliniek die het qua hygiëne goed voor elkaar heeft. Als dat niet het geval is, zou ik het zeker niet doen.’

Vraag 2

Als ik door Instagram scroll, zie ik steeds vaker mensen aan een vitamineinfuus. De laatste maanden heb ik veel stress en ik voel me regelmatig futloos. Kan zo’n vitamineboost helpen?

Antwoord:

‘Het is belangrijk dat we niet gaan thuisdokteren, dus als deze klachten vanuit het niets zijn ontstaan, zou ik toch eerst even een bezoek aan je huisarts brengen. De kans dat het door een vitaminegebrek komt, is namelijk niet zo heel erg groot. Al zie ook ik de populariteit van vitamineinfusen de laatste tijd toenemen, zeker op social media. Wij bieden het in onze kliniek ook aan, maar ik vind het zelf vooral aan te raden als je heel hard hebt gefeest of als je je huid een extra oppepper wilt geven. Zeker na een kater is het een veelgevraagde behandeling, waar veel mensen heel erg enthousiast over zijn. Qua vitamineboosts kun je kiezen voor een infuus en voor shots. Deze zijn samen te stellen met een aantal verschillende ingrediënten, zoals vitamine C, B en B12. Die laatste gebruiken we vaak bij mensen die geen vlees eten en die hier een tekort aan hebben. Maar er zijn ook mensen die vermoeid zijn en een oppepper krijgen van zo’n vitamine B12-shot. Eerlijk gezegd denk ik niet dat het de oplossing is voor vermoeidheidsklachten zoals die van jou. Begrijp me niet verkeerd: wat extra vitamines kunnen zeker geen kwaad, maar je kunt beter het probleem achter je klachten onderzoeken en oplossen.’

Feiten van Floor

Floor Claus (45) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich als een van de eersten in Nederland in cosmetische geneeskunde. Ze richtte zich in het bijzonder op injectables om de huid te verbeteren of verfraaien. Tegenwoordig is ze een van Nederlands meest vooraanstaande esthetische artsen en is ze samen met haar partner Rogier Holtz eigenaar van de cosmetisch geneeskundige kliniek ClausHoltz Aesthetics in Amsterdam.

