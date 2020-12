Heleen Lameijer: ‘Je kunt ook te véél vitamine D binnenkrijgen’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel wat goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt SEH-arts Heleen Lameijer al jouw vragen over gezondheid.

Vraag 1

Ik ben een behoorlijke hypochonder en ik denk bij elk miniem pijntje meteen aan een horrorscenario. Om mezelf gerust te stellen, overweeg ik een bodyscan. Zou jij dit aanraden?

Antwoord

‘Het is belangrijk om je te realiseren dat jouw angst om iets ergs te krijgen, niet wordt opgelost door het maken van een bodyscan. Het geeft je misschien een tijdelijke opluchting, maar zo’n scan blijft een momentopname. Iets wat zich in de toekomst nog gaat ontwikkelen, kan immers nog niet worden gevonden. Bovendien kunnen CT- en MRI-scans niet alles zien: het zijn namelijk plaatjes van je lichaam die weinig zeggen over wat er op celniveau gebeurt, of hoe je organen functioneren. Daarnaast is de kans aanwezig dat je na een bodyscan nog meer onderzoek nodig hebt. Iedereen heeft in zijn lichaam namelijk kleine afwijkingen. Deze dingen zijn onschuldig en komen bij dit soort scans als toevalsbevinding naar boven. Maar daardoor beland je wel onnodig in de medische molen met nog meer ziekenhuisbezoeken, scans en spanning. Daarbij is het goed om te weten dat een CT- scan röntgenstraling gebruikt. Een enkele scan geeft geen schade, maar meerdere scans wél. Omdat je nooit weet of je in de rest van je leven ooit nog een scan nodig hebt, zijn we in het ziekenhuis best wel terughoudend met scans bij jonge mensen. We doen dit dan ook nooit lukraak, en zeker niet wanneer er geen harde indicatie of klachten zijn. Kortom: ik denk dat een bodyscan in jouw geval niks oplost en dat het je eerder méér hypochonder zal maken. Ik zou je daarom willen aanraden om hulp te zoeken om met je angstgedachtes om te gaan. Investeer daarnaast vooral in een gezonde leefstijl, zo kun je zelf zo veel mogelijk invloed uitoefenen op je gezondheid.’

Vraag 2

Ik hoor steeds vaker positieve verhalen over vitamine D en hoe het de weerstand tegen corona vergroot. Helpt het inderdaad? En hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende binnenkrijg?

Antwoord

‘Vitamine D is met name bekend vanwege het positieve effect op de botsterkte, maar de laatste tijd wordt inderdaad vaak beweerd dat vitamine D de kans op corona kan verminderen. Wetenschappelijk gezien is hier nog onvoldoende bewijs voor, er wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Wat betreft je tweede vraag: vitamine D wordt aangemaakt in de huid wanneer je wordt blootgesteld aan zonlicht. Om voldoende binnen te krijgen, wordt geadviseerd om dagelijks dertig minuten in de zon te zijn. Bij voorkeur tussen elf en vijftien uur en in elk geval met je hoofd en handen onbedekt. Ook kun je vitamine D uit voeding halen, zoals uit vette vis en eieren. Daarnaast kun je kiezen voor vitaminesupplementen. De Europese voedselveiligheidsautoriteit adviseert 15 microgram per dag voor gezonde mensen van boven de 1 met een max van 100 microgram per dag. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat een voedingssupplement maximaal 25 microgram mag bevatten. En dat is niet voor niks, want je kunt ook te véél vitamine D binnenkrijgen. Klachten als misselijkheid, braken, diarree en buikpijn komen voor, maar het kan zelfs zorgen voor nierfalen, nierstenen en een verminderd bewustzijn. Denk dus niet ‘baat het niet dan schaadt het niet’, want dat is niet waar.’

Helemaal Heleen

Dr. Heleen Lameijer (33) werkt als spoedeisendehulparts en wetenschapper in het Medisch Centrum Leeuwarden. Daarnaast is ze oprichter van het bedrijf Make science work en het gelijk-namige Instagram-account waarmee ze medische kennis voor iedereen beschikbaar probeert te maken. Dit doet ze onder andere door de Insta life saver cursus: een cursus reanimeren via Instagram. In 2019 won Heleen de VIVA400 Visionista-award voor aanstormend talent.

