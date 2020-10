Heleen Lameijer: ‘Er zijn tal van andere mogelijkheden dan de pil’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze week beantwoordt SEH-arts Heleen Lameijer vragen over gezondheid.

Vraag 1

Sinds ik de pil slik, ben ik veranderd in een chagrijnig, onuitstaanbaar mens. Ook heb ik last van depressieve gevoelens en een verlaagd libido. Zou jij me adviseren te stoppen met de pil?

Antwoord:

‘Dat ligt er allereerst aan hoe lang je de pil al slikt en welke reden je hiervoor hebt. Als je net bent begonnen, is het helemaal niet gek dat je last hebt van moodswings. Hormoonspiegels veranderen door de pil en die moeten zich soms even opnieuw instellen. Na een paar cycli zou je je een stuk beter moeten voelen. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere redenen te bedenken waarom je wat minder goed in je vel zit, maar als je klachten duidelijk voortkomen uit het gebruik van de pil, moet je jezelf afvragen waarom je ’m slikt. Is het puur als anticonceptiemiddel? Dan zijn er ook tal van andere mogelijkheden; zo zijn er pillen met verschillende hormoonverhoudingen. Daarnaast kun je natuurlijk kiezen voor een NuvaRing, spiraaltje of condoom. Als je de pil om een andere reden slikt, is deze keuze wellicht wat ingewikkelder. In dat geval zou ik je aanraden om de voordelen tegen de nadelen af te wegen. Hoe erg zijn je klachten? Heb je bijvoorbeeld echt heftige depressieve gevoelens of voel je je af en toe een beetje down? In dat eerste geval zou ik contact opnemen met de huisarts. Samen kunnen jullie het gebruik van de pil heroverwegen en eventuele andere oorzaken uitsluiten. Als de nadelen voor jou niet opwegen tegen de voordelen, zou ik je inderdaad adviseren om met de pil te stoppen.’

Vraag 2

Mijn vriend drijft me tot waanzin met zijn gesnurk. Wat kan hij doen om van dit gezaag af te komen?

Antwoord:

‘Ha! Ja, dit is een probleem dat ook ik maar al te goed ken. In de meeste gevallen wordt het snurken veroorzaakt doordat de tong tijdens het slapen achterin de keelholte valt. De bovenste luchtweg wordt hierdoor geblokkeerd. Het geluid dat jou ’s nachts – begrijpelijk – tot waanzin drijft, wordt tijdens het ademhalen geproduceerd. Dit gebeurt in de meeste gevallen wanneer iemand op zijn rug slaapt, dus het zou kunnen helpen als je vriend zijn slaaphouding verandert. Ook zou hij ervoor kunnen kiezen om voortaan te slapen op een dikker kussen. Hiermee komt zijn hoofd een stukje hoger te liggen en kan de hals zich meer strekken. Ook dit kan het snurken verminderen. Daarnaast kunnen overgewicht, maar ook slaapmiddelen, alcohol en roken het snurken verergeren. Probeer de invloed van deze factoren dus zo klein mogelijk te maken. In een klein deel van de gevallen wordt het snurken veroorzaakt door een (niet ernstig) medisch probleem. Bijvoorbeeld een chronisch verstopte neus of een bijholteontsteking. Ook kan er sprake zijn van een slaapapneu. In dat geval snurkt je vriend, maar stokt zijn ademhaling in de nachten ook regelmatig en zal hij overdag vaker moe zijn. Is dat het geval? Ga dan even langs bij de huisarts, die kan je vriend doorverwijzen naar een specialist.’

Helemaal Heleen

Dr. Heleen Lameijer (33) werkt als spoedeisendehulparts en wetenschapper in het Medisch Centrum Leeuwarden. Daarnaast is ze oprichter van het bedrijf Make science work en het gelijknamige Instagram-account waarmee ze medische kennis voor iedereen beschikbaar probeert te maken. Dat doet ze onder andere door de Insta life saver cursus, een cursus reanimeren via Instagram. In 2019 won Heleen de VIVA400 Visionista-award voor aanstormend talent.

Ook een vraag?

Elke week staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk, voeding of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.

Durf te vragen is afkomstig uit VIVA 43-2020. Deze editie ligt t/m 27 oktober in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.