Vraag 1

Er verschijnen steeds meer pigmentvlekken op mijn gezicht. Ik wil dit graag aanpakken, maar ik zie door de duizenden huidverzorgingsproducten het bos niet meer. Welke zou jij me aanraden?

Antwoord:

‘Er zijn een paar ingrediënten in huidverzorgingsproducten waarvan we weten dat ze helpen tegen pigmentvlekken. Van vitamine C is bijvoorbeeld aangetoond dat het de verstoorde vorming van pigment remt. Er moet wel een voldoende hoge concentratie worden gebruikt, namelijk vier procent of meer. Daarnaast kunnen ingrediënten als niacinamide, zoethoutwortelextract, glycolzuur en azelaïnezuur helpen om de vorming van pigment te remmen én om oppervlakkige pigmentvlekken te verminderen. Let dus op de aanwezigheid van deze ingrediënten als je een product koopt. Hoewel veel van deze huidverzorgingsproducten goed werken, zou ik je vooral willen aanraden om pigmentvlekken te voorkomen in plaats van te bestrijden. Pigment wordt aangemaakt onder invloed van met name zonlicht. Het is een beschermingsreactie van de huid. De belangrijkste tip tegen pigmentvlekken is dus het voldoende beschermen van je huid tegen de zon. Als je jezelf dagelijks insmeert met een zonnebrand van minimaal SPF 30 die zowel tegen uv A- als uv B-straling beschermt, voorkom je dat pigmentvlekken ontstaan of verergeren. Als je met deze goede huidverzorging onvoldoende resultaat ziet, zou je nog een stapje verder kunnen gaan. Peelingbehandelingen met een hogere concentratie glycolzuur zorgen bijvoorbeeld ook voor een vermindering van pigmentvlekken. Je zou ook nog kunnen kiezen voor laseren. Ga hiervoor wel naar een erkende huidtherapeut of arts.’

Vraag 2

Door een pittige operatie heb ik een flink litteken op mijn buik. Ik wil bij mooi weer niet continu een shirt hoeven dragen, hoe kan ik het litteken toch goed beschermen tegen de zon?

Antwoord:

‘Het is inderdaad van essentieel belang dat je littekenweefsel goed beschermt tegen de zon. Deze huid is namelijk beschadigd, daardoor extra kwetsbaar en niet sterk genoeg om bescherming te bieden tegen de gevolgen van uv-straling, waardoor je huid sneller kan verbranden en het risico op huidkanker groter is. Daarnaast kan te veel straling een blijvende verkleuring van je huid veroorzaken. Hoe recenter het litteken, hoe belangrijker het is om voor bescherming te zorgen. Als je wond nog niet goed dicht is, moet je de zon vermijden. Bij een gesloten litteken kun je met de juiste bescherming wél in de zon. Het is wel van essentieel belang om je litteken eens in de twee uur heel goed in te smeren met een dikke laag zonnebrandcrème met SPF 30 of hoger. Hydrateer het litteken daarnaast elke dag voor een goed herstel van het weefsel. Je huid heeft namelijk vocht nodig om te kunnen herstellen. Producten met siliconen zijn hiervoor erg geschikt: die voorkomen dat je huid vocht verliest door een tijdelijk laagje over de huid te leggen. Hoe sneller na je operatie je hiermee begint, hoe beter. Hiervoor bestaan speciale siliconenpleisters en -gels. Of ga voor een moisturizer met glycerine, hyaluronzuur en siliconen.’

Jetske Ultee

Dr. Jetske Ultee (48) studeerde geneeskunde in Rotterdam en promoveerde op het gebied van de plastische en reconstructieve chirurgie. Ze ging vervolgens aan de slag als onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie. Op haar blog dr-jetskeultee.nl schrijft ze kritisch over de wereld van cosmetica en deelt ze haar kennis over huidverzorging. Daarnaast heeft ze haar eigen productlijn Uncover Skincare, zette ze onderzoeksinstituut Skinwiser op en schreef ze onder meer Dr. Jetske’s huidboek.

