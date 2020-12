Jetske Ultee: ‘Zelf ben ik geen voorstander van het gebruik van jaderollers’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? De experts staan voor je klaar. Deze keer beantwoordt Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, al jouw vragen over de huid.

Vraag 1

Sinds mijn puberteit worstel ik al met ernstige eczeem. Nu de winter er weer aankomt, wordt het alleen maar erger. Heb jij tips om mijn huid zo rustig mogelijk te houden?

Antwoord:

‘Eczeem is een ontstekingsreactie van de huid. Deze reactie kan tijdelijk of chronisch zijn en wordt veroorzaakt door factoren van buitenaf en vanuit het lichaam zelf. Er bestaan meerdere soorten eczeem. Zo is contacteczeem een overgevoeligheidsreactie op een bepaalde stof en kenmerkt seborroïsch eczeem zich juist door de vele rode en ontstoken plekken met vettige schilfers op de huid. Deze plekken bevinden zich vaak op lichaamsdelen met veel talgklieren, zoals het gezicht, de hoofdhuid (roos), de rug en borst. Daarnaast komt constitutioneel (ook wel atopisch) eczeem vaak voor. Hiermee word je helaas geboren. Gelukkig kan een goede verzorging van de huid – soms in combinatie met medicatie – eczeemklachten in veel gevallen goed onder controle houden. Deze klachten kunnen per persoon enorm verschillen, maar bij de meeste vormen zien we vooral (heftige) jeuk, roodheid en soms blaasjes. Daarnaast is droogheid een vaak voorkomende klacht. Omdat het vettige beschermlaagje van jouw huid – de huidbarrière – niet goed werkt, is het voor jou belangrijk om niet te vaak, te lang en te heet te douchen en om sterk schuimende producten zoals zeep te vermijden. Kies ook altijd voor ongeparfumeerd. Verder is het belangrijk om je regelmatig in te smeren met een mild en rijk product. Doe dit in elk geval meteen na het douchen. En wat betreft cosmetica? Vermijden is niet altijd niet nodig, maar hou je huid wél goed in de gaten als je een (nieuw) product gaat gebruiken.’

Vraag 2

De laatste tijd lijkt iedereen met een jaderoller in de weer te zijn. Is dit vooral een fotogenieke Instagramtrend of heeft zo’n roller écht positieve effecten op de huid?

Antwoord:

‘Die rollers gemaakt van jade – een edelsteen – zijn inderdaad al een tijdje erg populair. Ik snap dat wel, met al de mooie plaatjes (en praatjes!) van bloggers en influencers. Als we hen moeten geloven, zouden de rollers zorgen voor een betere doorbloeding, drainage, detox-effect en het opfrissen van de huid. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier wel wat vraagtekens bij heb. De rollers zorgen inderdaad voor een fijn gevoel als je ermee over je huid beweegt en de kans is groot dat je huid er ook een mooie glow van krijgt. Maar dit effect zal slechts tijdelijk zijn. Daarnaast wordt beweerd dat de rollers ervoor zorgen dat de ingrediënten in je huidverzorgingsproducten beter worden opgenomen. Dit is niet bewezen. Zelf ben ik dan ook geen voorstander van het gebruik van jaderollers om crèmes aan te brengen of in te masseren. Vergeet niet dat er ook veel crème verloren gaat doordat het aan de steen blijft plakken en daarnaast kun je met zo’n roller lang niet overal goed bijkomen. Als je wél een jaderoller gebruikt, zorg er dan voor dat je ’m goed onderhoudt. Jade is vrij poreus en kan zo een bron van bacteriën worden. Veel van deze beautyrollers blijken trouwens niet eens echt gemaakt van jade. Kijk daarom goed wat je aanschaft, maak de steen steeds goed schoon en deel ’m liever niet met anderen.’

Ja voor Jetske!

Dr. Jetske Ultee (48) studeerde geneeskunde in Rotterdam en promoveerde op het gebied van plastische en reconstructieve chirurgie. Ze ging vervolgens aan de slag als onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie. Op haar blog dr-jetskeultee.nl schrijft ze kritisch over de wereld van cosmetica en deelt ze haar kennis over huidverzorging. Daarnaast heeft ze haar eigen productlijn genaamd Dr. Jetske Ultee Skincare, zette ze onderzoeksinstituut Skinwiser op en schreef ze onder meer Dr. Jetske’s huidboek.

