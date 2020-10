Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, al jouw vragen over de huid.

Vraag 1

Hoewel ik trots ben op het feit dat ik flink ben afgevallen, baal ik erg van de striae die op mijn heupen en buik is ontstaan. Hoe kan ik dit aanpakken?

Antwoord

‘Geloof me: heel veel vrouwen hebben last van striae. En ik zou je heel graag anders willen vertellen, maar helaas raak je deze groeistriemen niet zo makkelijk kwijt. Er liggen veel crèmes en oliën in de schappen die verbetering beloven, maar daar moet je niet te veel van verwachten. Striae kun je niet zomaar weg smeren. Het zijn namelijk een soort onderhuidse littekens als gevolg van kleine scheurtje in het bindweefsel door een (te) snelle oprekking van de huid. We zien dit vaak bij zwangere vrouwen, maar een gewichtsverandering zoals in jouw geval kan inderdaad ook voor striae zorgen. Zoals voor alle littekens geldt, is het in elk geval goed om de huid gehydrateerd te houden. Daarnaast is vitamine A-zuur (ook wel Tretinoïne-crème genoemd) het enige ingrediënt dat echt wat kan doen. Dit werkt echter vooral bij beginnende striae, dus als de strepen nog rozerood zijn. Vitamine A-zuur zorgt onder andere voor de vorming van collageen en stimuleert de aanmaak van elastine. Hierdoor vernieuwt de bovenste huidlaag zichzelf, komt de celvernieuwing beter op gang en geneest het littekenweefsel beter. Voor een crème met dit ingrediënt moet je wel naar een dokter. Verder kunnen ook sommige laserbehandelingen, microneedling of peelings striae mogelijk verminderen. Hiervoor zijn wel een flinke dosis geduld en een spaarpotje nodig. Er zijn vaak meerdere behandelingen noodzakelijk en de kans op een goed resultaat is lang niet altijd gegarandeerd. Laat je dus sowieso informeren door een goede huidtherapeut.’

Vraag 2

Ik ben nooit bang geweest voor rimpels en antirimpelcrème vond ik altijd onzin. De laatste tijd ontstaan er echter meer en meer rimpels in mijn gezicht. Helpen die crèmes echt?

Antwoord:

‘Geen enkel potje crème kan bestaande rimpels in één klap straktrekken. Rimpels horen gewoon bij ouder worden. De hoeveelheid wordt deels bepaald door je genen, maar ook je levensstijl speelt een grote rol. Dat laatste is goed nieuws, want daar heb je zelf invloed op. Zo kunnen roken en het eten van slechte suikers rimpels in de hand werken. Dat geldt ook voor stress, alcohol en irriterende cosmetica. De allerbeste antirimpelcrème die er is, is zonnebrandcrème. Maar liefst negentig procent van de tekenen van huidveroudering heb je aan de zon te danken. Met een goede zonnebrandcrème kun je dus een boel voorkomen. Om bestaande rimpels aan te pakken, raad ik je aan om crèmes te kiezen met vitamines. Zo helpt vitamine C bij de aanmaak van nieuw collageen en zorgt het ervoor dat de huid haar stevigheid houdt. Kies dus een crème met een hoge concentratie, vanaf vijf procent. Nog beter is een crème waar ook vitamine E aan is toegevoegd. Deze twee versterken namelijk elkaars werking. Bedenk wel dat deze stoffen luchtdicht verpakt moeten zijn om hun werkzaamheid te behouden. Kies daarom liever geen crèmes uit een potje. Tot slot is van vitamine A aangetoond dat het de huidstructuur verbetert en rimpels minder zichtbaar maakt.’

Over Jetske Ultee

Dr. Jetske Ultee (48) studeerde geneeskunde in Rotterdam en promoveerde op het gebied van de plastische en reconstructieve chirurgie. Ze ging aan de slag als onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie. Op haar blog dr-jetskeultee.nl schrijft ze kritisch over de wereld van cosmetica en deelt ze haar kennis over huidverzorging. Daarnaast heeft ze haar eigen productlijn genaamd Dr. Jetske Ultee Skincare, zette ze onderzoeksinstituut Skinwiser op en schreef ze onder meer Dr. Jetske’s Huidboek.

