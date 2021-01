Marije de Vries: ‘Niet elke sport is geschikt voor elk lichaam’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt sport- en vitaliteitsdeskundige Marije de Vries al jouw vragen.

Ik sport graag en veel, maar ik ben enorm blessuregevoelig. Telkens als ik net lekker op dreef ben, ontstaat er weer ergens een pijntje waardoor ik opnieuw weken aan de kant sta. Hoe kan ik dat voorkomen?

‘Het is natuurlijk zo dat het ene mens blessuregevoeliger is dan de ander. En niet elke sport is geschikt voor elk lichaam, dus het kan zijn dat je gewoon pech hebt gehad door net de verkeerde sporten te beoefenen. In de basis komen blessures echter voort uit een stressreactie of een ongezonde levensstijl. Zie het als overbelasting van je lichaam. Dit kan ontstaan door stress op je werk, weinig slaap en het nemen van veel koffie, suiker of alcohol. Bij te veel stress maakt je lichaam veel cortisol aan. Dat zet je immuunsysteem onder druk, waardoor je langzamer herstelt. Kijk dus kritisch naar jezelf. Hoe ziet je werkprivébalans eruit? Hoe is je eetpatroon? Slaap je voldoende? Daarnaast zou ik je aanraden om je lichaam te laten checken bij een osteopaat of fysiotherapeut. Het kan zijn dat het aan je houding ligt; je staat of zit verkeerd of je hebt een minimaal beenlengteverschil waardoor je bekken of voeten niet in balans zijn. Het kan ook zo zijn dat je een keer door je rug bent gegaan, waardoor je spieren vastzitten. Zodra je dan gaat hardlopen, bestaat de kans dat je een knieblessure oploopt. Veel mensen proberen dan hun knieprobleem op te lossen, terwijl die blessure eigenlijk voortkomt uit de rug. Zodra je dat probleem wegneemt, kun je weer pijnvrij trainen.’

Voorlopig worden er dan wel geen marathons georganiseerd, maar toch wil ik er dit jaar een uitlopen. Ik heb echter geen idee hoe ik mezelf klaar moet stomen, jij wel?

‘Wat een leuk en mooi doel! De belangrijkste tip om jezelf klaar te stomen, is om je goed te laten begeleiden. De leukste manier is door je – zodra het weer kan – aan te sluiten bij een hardloopclub. Daar word je zowel gecoacht als gestimuleerd. Zolang dit nog niet mogelijk is, zou ik alvast een beginnetje maken door te gaan lopen met een app. Nike Run bijvoorbeeld, of Hardlopen met Evy. Tot de zomer is je streven om goed twintig kilometer te kunnen lopen. Ook diversiteit in trainingen is belangrijk, probeer dus ook je heup-gewrichten en hamstrings te trainen en soepel te houden. Yoga is een mooie aanvullende training, en ook bodypump en Pilates zijn goeie opties. Daarnaast zou ik je aanraden je nu alvast in te schrijven voor een marathon. Zo heb je een stok achter de deur en tegelijkertijd een concreet doel. Belangrijk is wel dat je voor de voorbereiding minimaal negen maanden tot een jaar de tijd neemt. Als je nu begint, zou het najaar dus een mooi streven zijn. Maar let wel: dan moet je het hardlopen echt belangrijk maken in je leven. Een marathon is topsport, dus daar zul je je leven op af moeten stemmen. Dat bekent ook gezonder eten, beter slapen en minder alcohol. Het zijn juist die aspecten die ervoor gaan zorgen dat jij de finish haalt. Daarom is die hardloopclub ook zo belangrijk, want een coach helpt je met trainingsschema’s waarop je ook je eetpatroon en rustmomenten gaat aanpassen. Je zult dus echt moeten gaan leven als een topsporter.’

Marije de Vries (39) is sport- en vitaliteitsdeskundige. Ze was jarenlang actief binnen de fitnessbranche als sportinstructeur en schreef boeken als Fitnessbijbel voor vrouwen en Fitgids voor werkend Nederland. Tegenwoordig is ze operationeel directeur van Fitter Nederland en helpt ze bedrijven met vitaliteitsprogramma’s om de fysieke, mentale en sociale energie van werknemers te verhogen.

