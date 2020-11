Marije de Vries: ‘Saaie fitness is voor niet-sporters nogal een grote stap’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? Deze week beantwoordt sport- en vitaliteitsdeskundige Marije de Vries al jouw vragen.

Vraag 1

Ik geef het gewoon toe: ik ben lui. Ik ga met de auto naar mijn werk, neem de lift in plaats van de trap en sport niet. Ik weet echt wel dat ik meer moet bewegen, maar waar moet ik in hemelsnaam beginnen?

Antwoord:

‘De allereerste stap in dit proces is toch echt het pakken van de trap in plaats van de lift. Voor mensen die in hun dagelijkse leven weinig bewegen, is de stap naar serieus sporten namelijk vrij groot. Daarom kun je het beste beginnen met zoveel mogelijk te gaan bewegen in het algemeen. Dit kun je doen door heel simpele en behapbare afspraken met jezelf te maken. Bijvoorbeeld: ik probeer alle trappen te pakken die ik tegenkom. Of: ik neem minimaal twee keer per week de fiets in plaats van de auto. Dat bouw je langzaam op door niet twee, maar drie of vier keer per week de fiets te pakken. Zodra je je dagelijkse beweging goed op orde hebt, kun je verder uitbouwen door er ook bij te gaan sporten. Het belangrijkste is dat je zoekt naar een vorm die bij jou past. Ik zou je bijvoorbeeld niet aanraden om naar de sportschool te gaan. Saaie fitness is voor niet-sporters nogal een grote stap en de verleiding is natuurlijk heel groot om gewoon niet te gaan als je even geen zin hebt. Ik denk dat het beter is om, zodra het weer mag, groepslessen te gaan volgen. Dan heb je altijd een stok achter de deur. En zo’n groep werkt ook nog eens heel motiverend. Je zou ook kunnen kiezen voor personal training. Zo’n trainer belt je namelijk gewoon op als je niet komt opdagen. Een tweede keer afhaken, laat je dan wel uit je hoofd.’

Vraag 2

Normaal gesproken sport ik elke dag, maar nu ik mijn enkelband heb gescheurd, word ik helemaal gek van het stilzitten. Heb jij tips om ondanks een blessure toch fit te blijven?

Antwoord:

‘Met een gescheurde enkelband moet je minimaal zes weken rust houden. Op de bank met je voetje omhoog is het beste wat je nu kunt doen. Toch hoef je echt niet al die weken helemaal stil te zitten. Er zijn namelijk nog best veel oefeningen die je kunt doen. Dit kun je in je eigen huis proberen, maar daarmee zou ik wel heel erg opletten. Je wilt immers niks forceren. Als ik jou was, zou ik naar de sportschool gaan en daar – het liefst onder goede begeleiding – kiezen voor oefeningen waarbij je je enkel totaal kunt ontzien. Krachtraining voor je bovenlichaam is een goede optie. En als je je enkel weer iets meer kunt belasten, kun je langzaamaan gaan fietsen of roeien. Als je meer budget hebt, zou je er ook voor kunnen kiezen om met een personal trainer aan de slag te gaan. Hij of zij kan dan zorgen voor passende, individuele begeleiding. Zijn de zes weken voorbij? Dan begint de volgende fase van je revalidatie. Ik zou je aanraden om naar een sport-fysiotherapeut te gaan om met hem of haar verder te revalideren. Dat is echt belangrijk, want de juiste oefeningen zijn afhankelijk van waar en hoe ernstig je enkelband precies gescheurd is. Met professionele begeleiding kun je de belasting van je enkel dus op een verantwoorde manier opbouwen.’

Marije de Vries (39) is sport- en vitaliteitsdeskundige. Jarenlang was ze actief binnen de fitnessbranche als sportinstructrice en ze schreef boeken als Fitnessbijbel voor vrouwen en Fitgids voor werkend Nederland. Tegenwoordig is ze operationeel directeur van Fitter Nederland en helpt ze bedrijven met vitaliteitsprogramma’s om de fysieke, mentale en sociale energie van werknemers te vergroten.

