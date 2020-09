Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Nu beantwoordt sport- en vitaliteitsdeskundige Marije de Vries de vragen.

Vraag 1

Drie weken geleden ben ik bevallen van mijn eerste kindje. Ik wil graag zo snel mogelijk weer fit zijn, dus vanaf wanneer mag ik weer sporten en waar moet ik extra op letten?

Antwoord:

‘Je lichaam heeft echt even tijd nodig om te herstellen, dus officieel mag je pas na zo’n vijf à zes weken weer langzaam beginnen met sporten. Dit is wel afhankelijk van je eigen getraindheid en hoe je bevalling is verlopen. Bij een keizersnede mag je bijvoorbeeld echt niet eerder dan na zes weken beginnen en de eerste drie maanden mag je absoluut geen buikspieren trainen.

Daarnaast zijn er zeker dingen waar je op moet letten. Je bekkenbodem bijvoorbeeld. Iedere vrouw krijgt na haar bevalling oefeningen mee om die te trainen, en deze oefeningen zijn een goede basis om snel te herstellen. Het lijkt misschien suf en overbodig, maar dit is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je straks weer kunt sporten. Blijf deze oefeningen de eerste drie maanden dus zeker doen.

Als je van hardlopen houdt, zou ik je zelfs aanraden om te investeren in een bekkenfysio. Te snel weer beginnen met joggen, kan namelijk echt problemen opleveren. Wil je je buik trainen? Dan is het belangrijk dat je buikspieren weer gesloten zijn. Je buikspieren zijn tijdens de zwangerschap flink uitgerekt en na de bevalling blijft er een gleuf over. Om te testen of deze ruimte voldoende gesloten is, ga je op je rug liggen en doe je de crunch. Ondertussen plaats je je wijsvinger en middelvinger tegen elkaar aan.

Als deze vingers tussen de gleuf passen, mag je je buikspieren echt nog niet verder trainen. Past er één vinger of minder tussen? Dan kun je wat statische oefeningen gaan doen, zoals planking. Pilates en yoga zijn ook een goed begin.’

Lees ook:

Tila Pronk: ‘Relaties veranderen voortdurend, want wij mensen veranderen en groeien ook constant.’

Vraag 2

Ik doe geregeld krachttraining in de sportschool. Het lijkt me heerlijk om daarnaast ’s avonds een rondje door het park te joggen, maar ik kom nooit verder dan een paar kilometer. Heb jij tips?

Antwoord:

‘Iedereen wil altijd hardlopen, maar eerlijk gezegd is dit gewoon niet voor elk lijf geschikt. Als je kampt met overgewicht is de kans op blessures bijvoorbeeld groter. Eigenlijk hebben alleen dunne, kleine mensen de perfecte bouw om goed te kunnen joggen. Als jij niet aan dit criterium voldoet, is het net alsof je aan iemand van 1 meter 60 vraagt mee te doen aan een basketbalwedstrijd. Dat wordt een lastige zaak.

Wil je toch per se hardlopen? Zorg er dan in elk geval voor dat je blessurevrij bent, goed op gewicht bent en dat je een goede basisconditie hebt. Als je bijvoorbeeld niet gewend bent om cardiotrainingen te doen, is het zeer aan te raden om je conditie op te bouwen door bijvoorbeeld eerst te gaan fietsen. Je kunt ook in de sportschool op een crosstrainer stappen of spinninglessen volgen. Op die manier word je eerst fitter en zul je merken dat je het hardlopen een stuk beter volhoudt.

Ervaar je pijn tijdens het joggen? Kijk dan eerst waar die pijn vandaan komt en train dan specifiek die delen van je lichaam. Door je spieren eerst sterker te maken, zul je er vervolgens tijdens het rennen minder last van hebben. Daarnaast is het een kwestie van opbouwen en héél veel geduld hebben. De app Hardlopen met Evy zou je hier heel goed bij kunnen helpen.’

Meer over Marije

Marije de Vries (39) is sport- en vitaliteitsdeskundige. Jarenlang was ze actief binnen de fitnessbranche als sportinstructrice en schreef ze boeken als Fitnessbijbel voor vrouwen en Fitgids voor werkend Nederland. Tegenwoordig is ze operationeel directeur van Fitter Nederland en helpt ze bedrijven met vitaliteitsprogramma’s om de fysieke, mentale en sociale energie van werknemers te vergroten.

Ook een vraag?

Elke week staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk, voeding of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Durf te vragen is afkomstig uit VIVA 38-2020. Deze editie ligt t/m 22 september in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.