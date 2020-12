Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? VIVA’s experts staan voor je klaar. Deze keer beantwoordt diëtist en voedingswetenschapper Marijke Berkenpas al jouw vragen.

Vraag 1

Ik heb mijn hele leven geworsteld met mijn gewicht. Vroeger werd ik hiermee gepest en vond ik troost in chocolade en chips. Nu, al die jaren later, doe ik dit nog steeds. Hoe kap ik hiermee?

Antwoord:

‘Door al die jaren van diëten en emotie-eten heb je waarschijnlijk een verstoorde relatie met eten ontwikkeld. Dit is een diepgeworteld probleem en verander je niet zomaar van de ene op de andere dag. Ga dit dus vooral niet op eigen houtje proberen uit te vogelen, maar zoek begeleiding. Je moet met je hele mindset aan de slag, zodat je je relatie met voeding kunt verbeteren. Ik zou je willen aanraden om te zoeken naar een diëtist die gespecialiseerd is in een non-dieet aanpak. Deze methode is erop gericht om je gezondheid te verbeteren zonder heel erg de nadruk te leggen op het getal op de weegschaal. In de huidige dieet-cultuur is slank zijn de norm en dat ideaalbeeld maakt het er niet makkelijker op. Slank zijn is echter niet hetzelfde als gelukkig zijn. Met een non-dieet aanpak richt je je op gezonde voeding en beweging, maar ook op mindfulness, stressmanagement, slaap en selfcare. Met deze aanpak leer je daarnaast wat je moet doen als je troost nodig hebt en naar allerlei lekkernijen wilt grijpen. Dit is inderdaad al snel een moeilijk te doorbreken gewoonte. Uiteindelijk moet je leren jezelf te laten leiden door de fysiologische signalen van honger en verzadiging, en niet langer door emotie. Zodra je leert met deze emoties om te gaan, zul je andere, gezondere copingmechanismes gaan ontwikkelen en de chocolade en chips links laten liggen.’

Vraag 2

Ik eet gezond, heb een gezond BMI en draag maatje 36. Toch heb ik een buikje. Moet ik me zorgen maken om dit vet?

Antwoord:

‘Je BMI en confectiemaat zeggen niet altijd iets over je gezondheid. Belangrijker is je totale lichaamssamenstelling. Dus hoeveel vet- en spiermassa heb je? Wat is je eetpatroon? Ben je net zwanger geweest of ben je in de overgang? Dit kan allemaal invloed hebben. Omdat ik deze informatie nu natuurlijk niet heb, kan ik jouw exacte situatie op afstand moeilijk beoordelen. Wat je zou kunnen doen, is je buikomvang meten. Dit doe je door je middelomtrek te meten tussen de onderkant van de onderste rib en de bovenkant van het bekken. Als dit bij een vrouw boven de 88 cm is, heb je meer vet rondom je organen en zit je in een risicogroep. Een te grote buikomvang verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Hoe je buikvet kwijtraakt? Plaatselijk vet verliezen kan helaas niet en dus zul je je moeten richten op vet verliezen in het algemeen. Dit kun je doen door een negatieve energiebalans te creëren. Dat wil zeggen dat je iets minder energie moet binnenkrijgen dan dat je verbruikt. Wellicht verlies je hiermee geleidelijk een deel van je buikvet, maar dat is geen garantie. De kans is namelijk groot dat je ‘buikje’ bij jouw lichaamsvorm hoort. Als je een gezond gewicht hebt, je buikomtrek en BMI prima zijn én je een gezond voedingspatroon hebt, hoef je je dus niet druk te maken.’

Bio van Berkenpas

Marijke Berkenpas (38) is voedingswetenschapper en werkte jaren als klinisch diëtist bij een academisch ziekenhuis. Daarnaast is ze oprichter van I’m a Foodie (@iamafoodie.nl), een online platform over voeding in relatie met gezondheid, waarop ze samen met collega diëtisten en voedings- en gezondheidswetenschappers schrijft over trends en hypes en deze omzet in haalbare adviezen en recepten. In 2016 schreef ze het boek Eet als een expert en sindsdien heeft ze vier andere boeken uitgegeven in de serie I’m a Foodie presents.

