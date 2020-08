Durf te vragen: ‘Na een heftige periode ben ik nu kankervrij. Hoe krijg ik het vertrouwen in mijn lichaam terug?’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze week beantwoordt SEH-arts Heleen Lameijer vragen over gezondheid.

Vraag 1

‘Na een heftige periode ben ik nu kankervrij. Waar ik opgelucht zou moeten zijn, denk ik bij elk kuchje dat ik weer ziek ben. Hoe krijg ik het vertrouwen in mijn lichaam terug?’

Antwoord:

‘Vanaf het moment dat je kankervrij bent verklaard, begint de verwerking eigenlijk pas echt. Heel veel mensen die een kankerbehandeling hebben gehad, krijgen hiermee te maken. Het is helaas niet zo gemakkelijk om het vertrouwen in je lichaam terug te krijgen, maar er zijn zeker behandelingen en therapieën die zich specifiek op dit thema focussen. Dit klinkt misschien vreemd, maar je moet het zien als rouwbegeleiding. Er is namelijk iets heftigs met jou en je lichaam gebeurd en dat moet je een plekje geven. Tegelijkertijd moet je jouw ‘nieuwe’ lichaam opnieuw leren kennen om het weer te kunnen vertrouwen. Persoonlijk vind ik sporten een heel goede manier om dit te doen. Het maakt niet uit of je krachttraining of yoga doet, het gaat erom dat je de grenzen van je lichaam opzoekt en verkent. Op deze manier leer je je lijf kennen zoals het nu is én herken je het verschil tussen goede en slechte pijn. Spierpijn bijvoorbeeld is heel gezond, maar je lijf te hard pushen is niet goed. Dit verschil herkennen is cruciaal, want op die manier zul je ook een onschuldig kuchje in helder perspectief kunnen plaatsen. Eén belangrijk cliché is er niet voor niets: tijd heelt heel veel wonden. Geef jezelf dus echt even om aan je gezonde lijf te wennen. En schroom niet om naar je huisarts te gaan en je onzekerheid over je lichaam kenbaar te maken. Samen kunnen jullie de verschillende opties bespreken.’

Vraag 2

‘Als kind had ik al last van hoofdpijnen, maar de huisarts kon me nooit verder helpen. Ik loste het probleem altijd op met een pijnstiller, maar tegenwoordig wordt mijn hoofdpijn erger en helpt een paracetamol niet meer. Wat kan ik doen?’

Antwoord:

‘Hoofdpijn is helaas nog altijd een moeilijk te grijpen klacht, omdat er zo veel verschillende oorzaken kunnen zijn. Allereerst is het goed om je te realiseren dat hoofdpijn veroorzaakt kan worden doordat je regelmatig paracetamol slikt. Het is dus belangrijk dat je oplet met de hoeveelheid pijnstillers die je inneemt. Omdat je aangeeft dat een paracetamol tegenwoordig toch niet meer tegen je hoofdpijn helpt, zou ik je willen aanraden om daarmee te stoppen. Het is een onschuldig middel, maar het is nooit verstandig om medicijnen te slikken die niet helpen. Daarnaast zou ik opnieuw de stap naar de huisarts zetten. Als kind heeft het dan wel niks opgeleverd, maar de geneeskunde heeft in de tussentijd zo veel nieuwe inzichten gekregen. Grote kans dat ze je nu wél kunnen helpen. Tot slot is er ook een aantal dingen die je zelf alvast kunt doen. Experimenteer bijvoorbeeld eens met de inname van cafeïne. Van koffie, maar ook thee en chocolademelk weten we dat mensen er serieuze hoofdpijnen van kunnen krijgen. Wat gebeurt er als je mindert of zelfs stopt? En verandert er iets aan je hoofdpijn als je meer gaat bewegen of je slaappatroon onder de loep neemt? Al dit soort kleine dingen kunnen al een gigantisch effect hebben.’

Wie is Heleen Lameijer

Dr. Heleen Lameijer (32) werkt als spoedeisendehulparts en wetenschapper in het Medisch Centrum Leeuwarden. Daarnaast is ze oprichter van het bedrijf Make science work en het gelijknamige Instagram-account, waarmee ze medische kennis voor iedereen beschikbaar probeert te maken. Dit doet ze onder meer door de Insta life saver cursus, een cursus reanimeren via Instagram. In 2019 won Heleen de VIVA400 Visionista-award voor aanstormend talent.

